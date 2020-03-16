Надя Дорофєєва спокушає ідеальними формами в екстремально вузьких шкіряних штанах

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній показали трендові образи

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній змусили понервувати своїх прихильників. На піку своєї популярності група "Время и Стекло" оголосила про розпад! І це після 10 років існування музичного проекту. Офіційне звернення Наді і Льоші прозвучало 11 березня. Трохи пізніше Дорофєєва та Позитив з'явилися в програмі "Світське життя" і дали своє перше ексклюзивне інтерв'ю після розпаду Каті Осадчій. Як пояснила припинення проекту "Время и Стекло" сама Дорофєєва, вони з Позитивом "виросли" і готові йти далі. За словами Наді, розпад групи — це "крутий крок вперед". При цьому окремої уваги також заслуговує образ співачки.

На своїй instagram-сторінці Дорофєєва опублікувала парочку фото зі знаковою зустрічі з Осадчою. Як зазвичай, Надя продемонструвала ідеальне відчуття стилю. Українська красуня вибрала класичну чорно-білу комбінацію, але з "родзинкою".

Стильна Надя Дорофєєва та Позитив (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Так, в ефірі студії "Світського життя" Дорофєєва з'явилася в екстремально вузьких чорних брюках з еко-шкіри. Штани прикрашені білими нитками-стібками. Також штани внизу прикрашені декоративними блискавками. Цей елемент образу Наді робить її неймовірно стрункішою, підкреслюючи довгі і спортивні ніжки екс-солістки "Время и Стекло". Свій розкішний образ Дорофєєва доповнила повітряною білою блузою. І знову бачимо дуже оригінальний елемент гардеробу. Асиметрична блуза на одне плече прикрашена пишним рукавом і шлейфом. Довершують образ білі човники на шпильці. Волосся красуня розпустила. З прикрас виконавиця вибрала масивне кольє з ланками, а також великі сережки. Макіяж зроблений з акцентом на очі і злегка рожеві губки.

Позитив також обрав "класичний" аутфіт в білих тонах. Олексій Завгородній вибрав брючний костюм з об'ємним жакетом, а також масивні білі кросівки. Яскравості додає помаранчева футболка, на горловині якої написано "стиль".

Вийшла дуже стильна пара, яка у звичній для себе формі задає нові тренди.

"Ексклюзив для світського життя", — лаконічно підписала серію фото Надя.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А от Катя Осадча вибрала чорний облягаючий комбінезон з пишними декоративними рукавами з тюлі. Підкреслює талію широкий пояс. Довершує образ чорна кепка з блискавкою, а також чорні туфлі на шпильці.

Відзначимо, що в інтерв'ю Каті Надя і Позитив зізналися, що і їм, і продюсерам страшно за майбутнє. Творча пара планує зайнятися сольною кар'єрою. Але ніхто не знає, як у них складеться на цьому шляху.

“Ми не знаємо, як там далі буде. Всім страшно", — підкреслює Надя. "Нам дуже стрьомно", — підтверджує слова Наді Завгородній.

Також "Время и Стекло" планує відправитися в прощальний тур.

"Ми з Позитивом точно будемо ридати", — обіцяє Надя.

Поки що заплановані гастролі з травня. Пара сподівається, що коронавірус не стане на їхньому шляху прощальної зустрічі з шанувальниками.

Нагадаємо, раніше "Время и Стекло" висловилися про ревнощі, взаємну симпатію і відносинах з продюсерами.