Надя Дорофєєва блиснула витонченою фігурою в бікіні з "хижим" принтом (відео)

Схоже, що Надя Дорофєєва збирається в чергову подорож. Нагадаємо, що нещодавно солістка групи "Время и Стекло" повернулася зі своєї відпустки в Італії, куди вона відправилася з чоловіком, блогером Володимиром Дантесом, а також друзями. При цьому велика компанія не зупинялися в одному конкретному місті. Вони орендували яхту, на якій плавали по італійському узбережжю. І до речі, саме в Італії Дорофєєва і Дантес відсвяткували важливу річницю своїх відносин. З'ясувалося, що 5 серпня виповнилося 8 років, як Надя і Вова разом. Відсвяткувати таку подію зіркова пара вирішила піцою!

Тепер же Дорофєєва знову дражнить шанувальників новими пляжними образами. Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Дорофєєва опублікувала коротке відео, на якому вона знімає своє відображення в дзеркалі. При цьому співачка позує в пікантному бікіні з принтом у вигляді леопардових плям. Підкреслимо, що це тренд літа 2019.

Крім того, на відео дуже добре видно спортивну підтягнуту фігуру співачки. Також на тлі бачимо відкритий бірюзовий дорожній чемодан. Однак не зрозуміло, співачка кудись збирається або навпаки розбирає речі, вирішивши приміряти купальник. Відповідне відео було опубліковано в блозі twitter MyGlamWish.

До речі, цікаво, що в Італії Надя Дорофєєва також показала коротке відео в червоному купальнику в білий горошок. При цьому на відео українська співачка танцює під латиноамериканські ритми!

Нагадаємо, раніше Дорофєєва вразила дорогим подарунком своєї колишньої підопічної. Так, співачка і суддя 5-го сезону шоу "Голос.Діти" вирішила зробити суперфіналістці проекту грандіозний подарунок, а саме - освітню поїздку в одну з шкіл-пансіонатів Великобританії. На даний момент Карина Столаба знаходиться саме там.