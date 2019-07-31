Надя Дорофєєва показала "жаркий" танець в купальнику під час відпочинку в Італії (відео)

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва також полетіла у відпустку в Італію

Надя Дорофєєва також поспішила полетіти у відпустку! Нагадаємо, що буквально вчора, 30 липня, про довгоочікуваний релакс повідомили також Потап і Настя Каменських. З'ясувалося, що пара відпочиває в Італії. А саме – на острові Сардинія. Більш того, в цій поїздці Потапа і Настю супроводжують Олексій Завгородній-Позитив зі своєю дружиною Анною. Цікаво, що Дорофєєва зі своїм чоловіком, блогером і музикантом Володимиром Дантесом також відлетіли в Італію! Але судячи з усього, пара відпочиває окремо від решти "тусовки" – в колі своїх друзів.

Так, на своїх instagram-сторінках Дорофєєва і Дантес опублікували чимало фото і відео з нової поїздки. Швидше за все, пара та їхні друзі орендували яхту, на якій "колесять" по італійському узбережжю. Зокрема Дантес залишив геомітку – місто Барі , італійська комуна Поліньяно-а-Маре.

А ось Дорофєєва поділилася з шанувальниками дійсно захоплюючим дух відео. Українська співачка показала короткий фрагмент, як вона танцює. При цьому на співачці – червоний купальник в горошок з завищеними трусиками, верх купальника декорований білосніжними рюшами. Пляжний образ Дорофєєва доповнила білосніжною узорной накидкою. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

Також Надя показала парочку фото старту подорожі. На одному знімку вона позує з Дантесом. А на другому скористалася популярним сьогодні додатком, який робить "дитячі фото". При цьому Надя жартома зазначила, що хотіла б повернутися з відпуски такою же, як їй це пропонує популярна instagram-маска.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

А ось Дантес показав відео. Приміром, як вони з друзями розважаються на великій яхті: слухають музику, танцюють, п'ють коктейлі.

Звездная пара #НадяДорофеева и #ВладимирДантес устроили себе яхт-тур по побережью Италии)) Пара отдыхает с друзьями! pic.twitter.com/F13kJu8Kwa — MyGlamWish (@glam_wish) July 31, 2019

Нагадаємо, раніше Винник, Потап і Дорофєєва розповіли про своє ставлення до соціальних мереж. За словами Потапа, йому взагалі все одно на "компромат" в мережі.

Також до цього Надя Дорофєєва захопила фото стильної мами з надувним дельфіном. Шанувальники співачки в один голос зазначили, що вона дуже схожа на свою стильну маму.