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За доброю традицією: MONATIK зізнався, як зустріне Новий рік 2020

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.12.2019 - 11:14
За доброю традицією: MONATIK зізнався, як зустріне Новий рік 2020
MONATIK (фото: 1+1)

Зазвичай після зустрічі Нового року Монатік з родиною вирушає в подорож

У новорічну ніч, 31 грудня опівночі, глядачі каналу "Україна" зможуть подивитися концерт-нагородження головних хітів року "Музична платформа", на якому запалять популярні українські артисти, зокрема, MONATIK, який раніше поділився душевною сімейною традицією напередодні новорічних свят. За лаштунками концерту артист ділився своїми новинами і розповів, як планує відзначати Новий рік.

В ексклюзивному інтерв’ю журналістам каналу "Україна" артист зізнався, що цей рік став для нього особливим, адже влітку 2019-го відбувся перший сольний концерт MONATIK на НСК "Олімпійський":

"Це був крутий і надзвичайний рік, адже ми досягли пункту, до якого дуже довго рухалися, це була мрія, перетворена на мету, і це мета, яка здійснилася. Ми це запам’ятаємо на все життя! В артистичному плані для мене це найбільш інтенсивний рік!"

За доброю традицією: MONATIK зізнався, як зустріне Новий рік 2020

MONATIK (фото: ТК "Україна")

Незважаючи на те, що артист досягнув своєї мети, отримав багато нагород, зокрема, і на "Музичній платформі", він не збирається зупинятися та робити перерву на відпочинок.

"Новий рік я проведу на сцені, у добрій артистичній традиції. Цей день я, як правило, святкую з командою артистів, з якими маю честь працювати на одній сцені. Але родина завжди – в душі та на зв’язку", – розповів MONATIK.

Втім, за словами артиста, за першої ж нагоди він планує провести час із дружиною Іриною та дітьми:

"Моя родина нормально ставиться до того, що я в цей день працюю. Ми зазвичай потім "відриваємося", як слід! Поїдемо за кордон і просто відірвемося від навколишнього світу, щоб насолодитися спілкуванням", – поділився артист за лаштунками новорічного концерту "Музична платформа", який канал "Україна" покаже 31 грудня опівночі.

За доброю традицією: MONATIK зізнався, як зустріне Новий рік 2020

Діма Монатік з дружиною Іриною (фото: соцмережі артиста)

Також на святковому концерті "Музична платформа" запалять Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменських, Сергій Бабкін, Ірина Білик, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, GROSU, Павло Зібров, TARABAROVA, Gena VITER, Поліграф ШарікOFF, Jerry Heil, Злата Огнєвіч, Олександр Пономарьов, гурти "DZIDZIO", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", "The Hardkiss", "Антитіла", "KADNAY", "Freedom-Jazz" та інші.

Нагадаємо, раніше дружина MONATIK'а умилила щасливим фото з чоловіком США.

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