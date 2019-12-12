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"Найбільш дорогоцінна картина": дружина MONATIK'а показала малюнок сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.12.2019 - 18:56
"Найбільш дорогоцінна картина": дружина MONATIK'а показала малюнок сина
Ірина Демічева (Фото: instagram.com/irinamonatik)

Ірина Демічева поділилася зворушливим знімком

Дружина популярного українського артиста MONATIKа Ірина Демічева, як і її чоловік, не афішує подробиці особистого життя. Своїх дітей вони також ретельно приховують. На їх сторінках в Instagram можна лише зрідка побачити кадри, на яких зображені чотирирічний Данило і дворічний Платон зі спини.

Але, Ірина все ж не змогла стримати радості і поділилася у своєму мікроблозі фото зворушливого малюнка одного з синів.

"Найбільш дорогоцінна картина", - підписала фото дружина Монатіка.

&quot;Найбільш дорогоцінна картина&quot;: дружина MONATIK'а показала малюнок синаМалюнок сина Монатіка (Фото: instagram.com/irinamonatik)

Зазначимо, що Діма Монатік довго приховував інформацію про свою дружину. Дружина артиста не тільки виховує разом з ним двох синів, але і допомагає зірці будувати кар'єру - є одним з менеджерів проекту.

Також пропонуємо вам переглянути фото дітей, які зрідка з'являються на сторінках в Instagram пари.

&quot;Найбільш дорогоцінна картина&quot;: дружина MONATIK'а показала малюнок сина

Монатік з дітьми (Фото: instagram.com/irinamonatik)

«У мене два хлопчики. Це чудово! Це найкращий подарунок небес, який може отримати чоловік від коханої жінки. Я захоплююся синами кожен день. Але я все-таки залишуся при своїй позиції: вважаю, якщо вони захочуть, щоб про них говорили, вони скажуть про це самі, коли підростуть. Це має бути їх особистий вибір», — зізнався Монатік в одному з інтерв'ю.

&quot;Найбільш дорогоцінна картина&quot;: дружина MONATIK'а показала малюнок сина

Монатік з дітьми (Фото: instagram.com/irinamonatik)

&quot;Найбільш дорогоцінна картина&quot;: дружина MONATIK'а показала малюнок синаМонатік з дітьми (Фото: instagram.com/irinamonatik)

Нагадаємо, раніше MONATIK розчулив мережу фото з синами.

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