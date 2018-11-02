"На азіатку схожа": Дорофєєва вразила шанувальників стильним образом (фото)

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники зазначили, що у Дорофєєвої тепер новий колір волосся

Надя Дорофєєва не перестає експериментувати зі своєю зовнішністю і стилем. Солістка популярної групи "Время и Стекло" раз за разом демонструє сміливі поєднання одягу. В цей раз Дорофєєва показала своїм фанам в мережі instagram дуже стильний повсякденний наряд.

На Дорофєєвої: рожеві джинси-кльош з високою талією, зелений світшот, пухова чорно-біла курточка і кросівки. Вийшов спортивний і зручний образ на кожен день.

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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Шанувальники Дорофєєвої назвали цей образ "крутецким". До речі, дуже багато відзначили, що у Дорофєєвої тепер новий колір волосся — більш темний. Тут думка фанів співачки розділилося: комусь новий колір сподобався, деякі ж за повернення блонда.

"Звичайно тобі личить стара зачіска", — зазначає nastia2007.

"Сподіваюся, це не перука і Надя нарешті затонувалася і підстриглася", — не погоджується shamshueva.

"Оо, дєтка, ти тепер брюнетка", — omargalieva.alena.

"НАДЮША, колір волосся ТОБІ НЕ ДУЖЕ ЙДЕ", — підтримує sofa_ss52.

"Гарний колір. Змінюватися ж треба", — погоджується dodo_family.forever.

"Надюнь, навіщо ти пофарбувала, так тобі так красиво, але моя думка з тим кольором волосся тобі було краще. А так ти як завжди прекрасна", — пише ya_le_net.

"Блондинкою краще", — пише dari_vlasenko.

"На азіатку схожа", — пише expressive_old_man.

"Така молоденька. Як дівчисько", — зазначає lizamirza14_ilchenko.

"Така крута! На стилі", — посміхається milkaxdorofeeva.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, раніше Дорофєєва похвалилася своїм ошатним образом до Хелловіну 2018: Клеопатра, вампір і Біла королева: як українські зірки відзначили Хелловін 2018.

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