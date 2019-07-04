"На 20 років молодше": Ані Лорак світиться красой на "спекотному" фото

Українська співачка остаточно оговталася після розлучення і виглядає значно молодше своїх років
Останнім часом українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює закордоном помітно погарнішала і виглядає щасливою. Шанувальники це пов'язують з подоланням переживань після нещодавнього розлучення і новими романтичними стосунками зірки. Ані все частіше виставляє в своєму Instagram фото, на яких вона позує в молодіжних образах, що складаються з екстра-трендів. Хэйтеры подейкують, що таким чином 40-тняя співачка намагається виглядати як дівчинка, під стать своєму молодому бойфренду 26-річного саунд-продюсеру лейблу Black Star Єгору Глібу, а шанувальники пропонують не заздрити чужому щастю і радіють новим кадрам з кумиром.
Фото: Ані Лорак показала шанувальникам, що вона в хорошій формі (instagram.com/anilorak)
Скріншот: Коментарі до посту Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Для нового поста Лорак обрала фото в машині на тлі пальм, яв якості вбрання знаменитістьодягнула футболку зі спущеним плечем, короткі шорти і кросівки в стилі ugly. Доповнила образ співачка поясний сумкою, сонцезахисними окулярами і великими сережками.
Крім того, творче життя співачки так само не стоїть на місці, про що стало відомо завдяки одному з коментарів Ані Лорак. Її підписники дізналися, що вона готується до випуску нового кліпу, однак коли його чекати співачка поки не уточнювала.
"Буде кліп на пісню Я в любові?" - поцікавилася фанатка, на що Ані Лорак відповіла позитивно.
Скріншот: Коментарі до посту Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, що стало відомо, що Ані Лорак звільнила всю свою команду. Передбачається, що тепер вона почне співпрацювати з Black Star, в якому Єгор Гліб є саунд-продюсером.
До речі, нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует з Сергієм Лазарєвим.
Не перестає дражнити своїх фанатів українська співачка Ані Лорак і відвертими луками. Нещодавно вона з'явилася в дуже відвертій сукні, показав всі свої принади.