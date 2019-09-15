"Мало таких гарних": Каменських в ліфчику розбурхала мережу чуттєвим фото

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка поскаржилася на складні будні артиста

Настя Каменських звикла до життя в дорозі – щільний гастрольний графік, часті переїзди і зміни міст стали для неї необтъемлемой частиною режиму. Спортивна зірка не забуває про тренування - де б вона не була, знаходить час для занять і пробіжки, а результати зусиль співачки позитивно отразилис на її фігурі. Аристка не упускає можливості показати хвилюючі вигини на камеру і часто радує передплатників в Instagram відвертими знімками.

На чорно-білому кадрі Настя вирішила продемонструвати у всій красі свої форми – плоский животик і пишні груди в ліфчику топі. Вона розташувалася напівлежачи з навушниками і вирішила поговорити з шанувальниками про нелегке життя артиста.

"Гастролі... Це завжди так важко. Без нормального режиму, в безкінечному стресі для організму, без людського ліжка і з "найкращих" дорогах. Але, коли бачиш ваші очі на концертах, забуваютється все на світі і залишаються лише приємні спогади! Дякую вам всім хто приходити на мої концерти", - залишила співачка підпис до фото українською мовою.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники оцінили привабливу зовнішність і стрункі форми спортивної Насті, про що повідомили у коментарях під знімком.

Яка стала струнка. Молодець! Заміжжя на користь пішло! Удачі і сімейного благополуччя

Лялечка Барбі

Ві неймовірна, заряджаєте позитивною енергією,всіх навколо себе,створюєте особливу атмосферу на своїх концертах. Дуже сподобався ваш виступ в Ужгороді!

Дуже гарна Настя

Яка ж ти гарненька, Настюша

Настя, ти красуня

Дуже красива

Мало таких гарних

Дуже красиве обличчя, дуже

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських похвалилася досягненням в баскетболі і показала, як грає на майданчику.