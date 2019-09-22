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Дуже гаряче! Потап і Каменських влаштували відверті танці в клубі

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.09.2019 - 14:13
Дуже гаряче! Потап і Каменських влаштували відверті танці в клубі
Потап і Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Парочка весело відірвалася з друзями

Потап і Настя Каменських не звикли до нудного дозвілля – пара вміє не тільки продуктивно працювати, але й весело відпочивати. Настя Каменських провела насичений тиждень в концертному турі і розповіла про труднощі життя артиста в дорозі. Повернення в Київ вона відсвяткувала походом на вечірку в компанії чоловіка і друзів.

Компанія відправилася в один з престижних клубів столиці. Потап і Настя не втрималися і влаштували запальні танці, які зняла на камеру подруга співачки і дружина учасника гурту "Время и Стекло" і MOZGI Олексія-"Позитиву" Завгороднього, дизайнер Анна Андрійчук.

Артистка звабливо рухає стегнами на камеру під трек Mixeos Djs – Despacito. На ній - облягаючий пікантний чорний комбінезон, широкий текстильний жовтий пояс з великими написами Kenzo і поясна сумочка. Вона веселиться на повну і робить запальні па.

Фото: запальний танець Насті Каменських instagram.com/annchuk)

Пізніше в кадрі з'являється Потап, який вирішив приєднатися до спокусливої дружини. Він підходить до танцуючої артистці ззаду і проводить руками вздовж її тіла, зупиняючись на талії та грудей. Імпровізований танець пари вийшов дуже гарячим!

Фото: жаркий танець Потапа і Каменських instagram.com/annchuk)

Також в сторіз співачки з'явився "ліфтів-лук" з компанії друзів. На фото Настя обнялася з подругой в той час, як Потап розслаблено позував поруч.

Дуже гаряче! Потап і Каменських влаштували відверті танці в клубі

Фото: Потап і Настя Каменських в компанії друзів (instagram.com/annchuk)

Раніше Потап поділився своїми поглядами на жіночу красу і розповів, яким дівчатам віддає перевагу.

До речі, Настя Каменських похвалилася спортивним досягненням – вона, так само як і Потап, почала грати в баскетбол.

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