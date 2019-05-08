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"Супер пара": Микола Тищенко з молодою дружиною запалили "гарячим" фото біля басейну

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.05.2019 - 11:56
"Супер пара": Микола Тищенко з молодою дружиною запалили "гарячим" фото біля басейну
Алла Барановська та Микола Тищенко (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Барановська Алла лежить на своєму відомому чоловікові

Алла Брановская і Микола Тищенко продовжують набиратися сил і ніжитися під сонцем Туреччини. Відзначимо, не так давно відомий ресторатор зі своєю дружиною вирушили на один із турецький курортів, звідки вже встигли буквально засипати багатотисячну армію своїх шанувальників фото і відео.

Так, на своїй instagram-сторінці Барановська Алла опублікувала серію фото біля басейну на території готельного комплексу. Модний блогер позує у відвертому бікіні сріблястого відтінку. Слід зазначити, що Барановська, як завжди, взяла з собою на відпочинок комплект різних купальників. Проте найбільше уваги шанувальників пари привернуло їх спільне фото.

Так, Микола Тищенко лежить на шезлонгу, а на ньому – молода дружина вже в новому бікіні в біло-червону смужку. Знімок вийшов дуже привабливим.

"Хочеться попросити тебе лише про одне, але я знаю, що це неможливо. Поки неможливо.... Дякуємо за нас! І за 2 хв для цієї фотки", - загадково підписала знімок Барановська.

Тищенко також опублікував цей знімок. Однак підписав його більш лаконічно: "Моя".

Микола Тищенко і Барановська Алла

Романтичні Микола Тищенко і Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Підписники Барановської поспішили залишити свої захоплені відгуки:

  • "Яка фотографія, не описати словами!"
  • "Обожнюю вас двох"
  • "Які ви гарні!"
  • "Побільше б таких фото, так красиво, немає слів"
  • "Яка красива пара"
  • "Нереально круте фото"
  • "Як мило, ось воно щастя"
  • "Фото – вогонь"
  • "Нереально красивий знімок"

Николай Тищенко

Микола Тищенко

Алла Баранівська

Микола Тищенко і Алла Барановська на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Нагадаємо, раніше дружина Миколи Тищенка з сином на відпочинку зворушила "абсолютним щастям".

Також до цього дружина Тищенко прогулялася по Риму в чудовому вбранні.

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Новини України отдыхМикола ТищенкоАлла Барановская
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