Принцеса Монако: дружина Миколи Тищенка викликала фурор в мережі соковитим образом в "божественній" сукні

Микола Тищенко і Алла Барановська (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Барановська просто засипала фанів яскравими фото

Алла Барановська буквально засипала мережу своїми яскравими фото з минулої вечірки "Бал квітів", яка пройшла в ресторані її чоловіка Миколи Тищенка. Барановська заздалегідь вибачилася у багатотисячної армії шанувальників за "спам" і опублікувала серію яскравих знімків, на яких позує в розкішному образі.

Так, "господиня" вечірки блищала у вечірній сукні в підлогу насиченого кольору фуксії. При цьому сукня відрізняється досить оригінальним кроєм. Пишний топ лише з одного боку з'єднаний з такою ж повітряною спідницею, оголюючи тонку талію Барановської. Зона шиї оздоблена кількома штучними діамантами. У цілому, образ вийшов дуже елегантний.

"Закохана в цей образ на 100%! І чому я раніше не носила такі фасони і кольори...?" – зазначає сама Барановська.

Розкішна Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

При цьому окремим постом відома українська блогер підкреслила свій макіяж. За словами Алли, тепер це її улюблений вихід.

"Мені все більше хочеться легкості в образах! Я все рідше виходжу у світ, просто тому що фізично не витягую. Але якщо і виходжу, то хочеться щоб в кожній деталі на мені була легкість. Зараз це мій улюблений макіяж! Максимально легкий тон, свої добре прокрашенние вії, акцент на очі. І ідеальний відтінок олівця для губ", - пояснила свій вибір Барановська.

Макіяж Алли Барановської для вечірки "Бал квітів" в Києві (фото: instagram.com/allabonya)

"У мене фізично не вистачає часу і сил відвідувати публічні заходи.

Спасибі велике всім, хто запрошує. Прошу нікого не ображатися, але я відмовилася від усіх поїздок, івентів, зйомок, інтерв'ю і тд. Пауза на три місяці. Беру літні канікули! На жаль, я правда не розумію, як встигати хоча б 20% з усього, що я хочу. У мене не виходить взагалі", - підсумувала Барановська.

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Ну а прихильники дружини відомого ресторатора поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новими фото.

"Ви сама дуже яскрава дівчина, а плаття ще більше підкреслило вашу харизматичну натуру!"

"Чудово! Алла, ви в цьому платті як мешканка Олімпу)"

"Фантастична жінка!"

"Коли вирішила затьмарити Леді Гагу))"

"Чарівна! Як з казки"

"Мені це плаття нагадує квітку фуксії. Фасон сукні як ніжний дзвіночок на тонкій гілочці"

"Дуже круто все: Ви, образ, колір, фасон"

"Це не шикарний, це розкішний образ"

"Лісова німфа"

"Приголомшливий образ! Неймовірний квітковий колір! Ви як прекрасний півонія)"

"Аллочка, ви просто неймовірно красива і шикарна!"

"Просто вау"

"Давидові потрібна сестричка) схожа на маму"

"Шалено красива!! І ви, і образ"

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Нагадаємо, раніше дружина Миколи Тищенка вразила витонченою фігурою в бікіні. Пара нещодавно відпочивала в Туреччині.

Також Микола Тищенко з молодою дружиною запалили "гарячими" фото біля басейну.