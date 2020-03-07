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Чоловічий вікенд: Потап з сином відправилися на "футбольний" шопінг в Барселону

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.03.2020 - 10:57
Чоловічий вікенд: Потап з сином відправилися на "футбольний" шопінг в Барселону
Фото: Потап з сином (instagram.com/realpotap)

Потап і його син Андрій насичено проводять час в Іспанії

Потап і його син Андрій люблять проводити час разом активно і чоловічою компанією. Тато радіє за успіхи своєї дитини, який захоплюється баскетболом, футболом і навіть знімає влоги про свої спортивні будні. Крім того, зірковий батько бере сина з собою в подорожі, хоч це буває не часто, зате час, проведений разом, дарує обом неймовірний заряд позитиву і гарних емоцій. Так, Потап і Андрій вирушили в Барселоні, де "нагрянули" в офіційний магазин однойменного футбольного клубу і не залишилися з порожніми руками.

Репер і його син вирушила на прогулянку по вулицях Барселони. Хлопчик вибрав зручнийта комфортний яскравий верхній одяг по погоді, а його знаменитий тато - чорний бомбер і бейсболку (цей аксесуар продюсер особливо любить).

Андрій, як затятий футбольний фанат, із задоволенням відправився на шопінг в магазин футтбольного клубу "Барселона" і зробив кілька щасливих знімків всередині і біля входу з фірмовим пакетом в руках.

Фото: Потап з сином (instagram.com/realpotap)

Пізніше батько і син вирушили перекусити в місцевий заклад. Схоже, апетит у обох після насиченої прогулянки був відмінний.

Підписники Потапа з цікавістю вивчили фотозвіт чоловічого вікенду батька і сина і не залишили хлопчика і його тата без компліментів.

  • На маму схожий
  • Який милий. Такі ніжні риси обличчя
  • Дуже гарний ваш дитина. Правда такий хлопчисько чарівний!
  • Мамина копія
  • Бомба
  • Круто батько і син провели час'я разом
  • Гарно
  • Потап, ти - супер, а син взагалі бомба
  • Хороший синуля
  • Класное фото

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Потап і його син Андрій повеселили мережу запальними танцями на камеру.

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