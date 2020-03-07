Мужской уикенд: Потап с сыном отправились на "футбольный" шоппинг в Барселону

Фото: Потап с сыном (instagram.com/realpotap)

Потап и его сын Андрей насыщенно проводят время в Испании

Потап и его сын Андрей любят проводить время вместе активно и мужской компанией. Папа радуется за успехи своего ребенка, который увлекается баскетболом, футболом и даже снимает влоги о своих спортивных буднях. Кроме того, звездный отец берет сына с собой в путешествия, хоть это бывает не часто, зато время, проведенное вместе, дарит обоим невероятный заряд позитива и хороших эмоций. Так, Потап и Андрей отправились в Барселоне, где «нагрянули» в официальный магазин одноименного футбольного клуба и не остались с пустыми руками.

Рэпер и его сын отправилась на прогулку по улочкам Барселоны. Мальчик выбрал удобную и комфортную яркую верхнюю одежду по погоде, а его знаменитый папа - черный бомбер и бейсболку (этот аксессуар продюсер особенно любит).

Андрей, как заядлый футбольный фанат, с удовольствием отправился на шоппинг в магазин футтбольного клуба "Барселона" и сделал несколько счастливых снимков внутри и у входа с фирменным пакетом в руках.

Фото: Потап с сыном (instagram.com/realpotap)

Позже отец и сын отправились перекусить в местное заведение. Похоже, аппетит у обоих после насыщенной прогулки был отменный.

Подписчики Потапа с интересом изучили фоотчет мужского уикенда отца и сына и не оставили мальчика и его папу без комплиментов.

На маму похож

Який милий. Такі ніжні риси обличчя

Очень красивый ваш ребенок. Правда такой мальчишка очаровательный!

Мамина копія

Бомба

Круто отец и син провели врем'я разом

Гарно

Потап, ты - супер, а сын вообще бомба

Хороший синуля

Класное фото

Скриншот комментариев

Напомним, что Потап и его сын Андрей повеселили сеть зажигательными танцами на камеру.