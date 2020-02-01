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Веселий дует Потап з сином завели мережу запальним танцем

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.02.2020 - 17:33
Веселий дует Потап з сином завели мережу запальним танцем
Фото: Потап з сином (instagram.com/realpotap)

Продюсер підкорив мережу артистичної колаборацією з 11-річним сином

Після одруження на Насті Каменських, Потап не припинив багато часу проводити зі своїм 11-річним сином Андрієм від шлюбу з Іриною Горовою. Продюсер регулярно буває в гостях у колишньої родини, а також їздить з дитиною у відпустку. Приміром, під час відпочинку з Настею в Мексиці він на день з'їздив в сусіднє місто, де була на канікулах екс-дружина з дітьми. Андрій росте дуже артистичним і вже блищав на ТБ в якості ведучого - ну весь у тата!

А в новому відеоролику, який Потап виклав у своєму Instagram, тато і син вражають своїми танцювальними талантами. Одягнені в спортивному стилі, вони демонструють веселий і запальний танець.

Відео: Потап з сином Андрієм (instagram.com/realpotap)

Користувачі мережі залишилися в захваті від такого дуету і залишили багато позитивних відгуків. Багато хто також не забули відзначити, що шоумен помітно схуд і помолодшав і виглядає просто чудово.

"Помолодшав років на 10": Потап похвалився вражаючими результатами схуднення

  • Потапчик схуд. Молодчина
  • Круті хлопці
  • Не відрізнити!)
  • То є дуже круто коли різні покоління вміють бути на одній хвилі
  • Олексій ви так схудли, супер
  • Чудовий тато
  • Усхудал капець! Настя не дає розслабитися
  • бомбезні
  • Топ
  • Синуля на маму дуже схожий
  • Ой синку сімпатяшка
  • круто, обожнюю
  • Позитивчики
  • Малій очманілий!!!

Веселий дует Потап з сином завели мережу запальним танцемВеселий дует Потап з сином завели мережу запальним танцем

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських викликали фурор щасливим фото з Мексики.

"Помолодшав років на 10": Потап похвалився вражаючими результатами схуднення Потап розбурхав заявою про спільних дітей з Настею Каменських (відео)
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