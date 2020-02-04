У чому сила, сестра? Зірки демонструють, як стильно поєднувати речі "з чоловічого плеча"

Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

«Чоловічі» речі в гардеробі – мастхев нового сезону

Роузі Хантінгтон-Уайтлі, Белла і Джіджі Хадід, Наталія Водянова, Хейлі Бібер, Вінні Харлоу, Вікторія Бекхем... Список зірок, які обожнюють «чоловічі» речі, можна продовжувати до нескінченності. Парадоксально, але виглядають дівчата при цьому неймовірно крихкими і ніжними.

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Об'ємні піджаки, наче більше на пару розмірів, сорочки з гардеробу бойфренда, широкі штани, які тримаються тільки завдяки ременю... Такі речі селебрітіс воліють на всі випадки життя: на світські виходи, вечірки, прогулянки по місту, на модні покази... І майбутньої навесні один або декілька «чоловічих» предметів гардероба точно необхідні в шафі кожної з нас!

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Звичайно ж, тенденція «впроваджувати» чоловічі речі в жіночі образи стиль далеко не нова, але сьогодні вона переживає, без перебільшення, новий розквіт. Її можна побачити у більшості колекцій від кращих будинків, включаючи Dior, Givechy і Burberry. До речі, той факт, що на чоловічих Тижнях моди разом з хлопцями крокують по подіуму витончені дівчата, вже давно нікого не дивує.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Однією з улюблениць всіх модельєрів на таких показах, звичайно ж, є Белла Хадід. Після 23-річна красуня легко обіграє їх у звичайному житті, змушуючи всі світські портали писати про неї. Не відстає від неї і старша сестра – Джіджі Хадід. Дівчина також часто бере участь у чоловічих показах, і виглядає в «грубих» речей зі своєю ляльковою зовнішністю неймовірно стильно. Ще одна прихильниця чоловічих речей – Роузі Хантінгтон-Уайтлі. Британська ікона стилю регулярно додає їх в свої знамениті збірки аутфитов...

Ми зібрали самі стильні образи зоряних красунь, які стануть джерелом натхнення для модних експериментів майбутнього теплого сезону. Надихаємося!

Зірки у "чоловічих" речах (фото: instagram)