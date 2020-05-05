Насолода для очей: Емілі Ратаковскі підкорила мережу стрункою фігурою на гарячих фото із власної спальні

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Зірка позує в об'єктиві чоловіка

Емілі Ратаковскі обожнює розбурхувати армію своїх фанатів напівоголеними кадрами. Спочатку гаряча красуня опублікувала цілу галерею фото з минулорічного Met Gala. На червоній доріжці вона з'явилася в «голій» сукні, яка продемонструвала пишні груди моделі, а також її знаменитий залізний прес. «Met спогади», – підписала серію неймовірних знімків Ратаковскі.

Емілі Ратаковскі на торішньому Met Gala (фото: instagram.com/emrata)

Пізніше дівчина запостила фото з реального життя. Емілі постала в об'єктиві чоловіка – Себастьяна Бір-МакКларда. Хлопець обожнює фотографувати свою чарівну дружину і зовсім не проти її гарячих фото в мережі. 28-річна модель, актриса і бізнесвумен позує у чорній шовковій комбінації з високими розрізами по боках, стоячи впівоберта до камери. В руках вона тримає келих вина. Виразний макіяж і бездоганна укладка говорять про те, що до зйомки Емілі ретельно готувалася.

Емілі в об'єктиві чоловіка (фото: instagram.com/emrata)

Дівчина стоїть на тлі вікна у своїй спальні, і її ідеальний силует з осикою талією, апетитними формами і стрункими ногами зробив свою справу. Мережа буквально вибухнула коментарями і компліментами. Багато шанувальників чоловічої статі зазначили, як пощастило чоловікові Емілі мати таку дружину. А також почали жартувати, що це вони робили фото і просили не викладати його в мережу. Деякі також занепокоїлися, що Ратаковскі сильно худенька, запропонувавши їй щось з'їсти. Знайшлися й ті, хто попросив красуню поділитися, де вона купила сукню.

Тааак!

Я завжди закохана в тебе

Прекрасна

Справжня принцеса

Він такий щасливчик!

Чудова!

Ідеальна

З'їж щось

Ти дуже красива

Це любов!

Насолода для очей

Коментарі до посту Емілі (фото: прінтскрін instagram.com/emrata)

Нагадаємо, нещодавно Емілі представила чергову лінію свого бренду Inamorata. Цього разу колекція відрізняється яскравим принтом у вигляді оголеного жіночого тіла і соковитими відтінками. Вона містить купальники, а також сорочки, штани, топи та інші речі для комфортного проведення часу. Як видно, на її створення Ратаковскі надихнула самоізоляція і вимушена необхідність проводити багато часу вдома.