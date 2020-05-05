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Насолода для очей: Емілі Ратаковскі підкорила мережу стрункою фігурою на гарячих фото із власної спальні

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.05.2020 - 22:29
Насолода для очей: Емілі Ратаковскі підкорила мережу стрункою фігурою на гарячих фото із власної спальні
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Зірка позує в об'єктиві чоловіка

Емілі Ратаковскі обожнює розбурхувати армію своїх фанатів напівоголеними кадрами. Спочатку гаряча красуня опублікувала цілу галерею фото з минулорічного Met Gala. На червоній доріжці вона з'явилася в «голій» сукні, яка продемонструвала пишні груди моделі, а також її знаменитий залізний прес. «Met спогади», – підписала серію неймовірних знімків Ратаковскі.

Насолода для очей: Емілі Ратаковскі підкорила мережу стрункою фігурою на гарячих фото із власної спальніЕмілі Ратаковскі на торішньому Met Gala (фото: instagram.com/emrata)

Пізніше дівчина запостила фото з реального життя. Емілі постала в об'єктиві чоловіка – Себастьяна Бір-МакКларда. Хлопець обожнює фотографувати свою чарівну дружину і зовсім не проти її гарячих фото в мережі. 28-річна модель, актриса і бізнесвумен позує у чорній шовковій комбінації з високими розрізами по боках, стоячи впівоберта до камери. В руках вона тримає келих вина. Виразний макіяж і бездоганна укладка говорять про те, що до зйомки Емілі ретельно готувалася.

Насолода для очей: Емілі Ратаковскі підкорила мережу стрункою фігурою на гарячих фото із власної спальніНасолода для очей: Емілі Ратаковскі підкорила мережу стрункою фігурою на гарячих фото із власної спальніЕмілі в об'єктиві чоловіка (фото: instagram.com/emrata)

Дівчина стоїть на тлі вікна у своїй спальні, і її ідеальний силует з осикою талією, апетитними формами і стрункими ногами зробив свою справу. Мережа буквально вибухнула коментарями і компліментами. Багато шанувальників чоловічої статі зазначили, як пощастило чоловікові Емілі мати таку дружину. А також почали жартувати, що це вони робили фото і просили не викладати його в мережу. Деякі також занепокоїлися, що Ратаковскі сильно худенька, запропонувавши їй щось з'їсти. Знайшлися й ті, хто попросив красуню поділитися, де вона купила сукню.

  • Тааак!
  • Я завжди закохана в тебе
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  • Справжня принцеса
  • Він такий щасливчик!
  • Чудова!
  • Ідеальна
  • З'їж щось
  • Ти дуже красива
  • Це любов!
  • Насолода для очей

Насолода для очей: Емілі Ратаковскі підкорила мережу стрункою фігурою на гарячих фото із власної спальніНасолода для очей: Емілі Ратаковскі підкорила мережу стрункою фігурою на гарячих фото із власної спальніНасолода для очей: Емілі Ратаковскі підкорила мережу стрункою фігурою на гарячих фото із власної спальніНасолода для очей: Емілі Ратаковскі підкорила мережу стрункою фігурою на гарячих фото із власної спальніНасолода для очей: Емілі Ратаковскі підкорила мережу стрункою фігурою на гарячих фото із власної спальніНасолода для очей: Емілі Ратаковскі підкорила мережу стрункою фігурою на гарячих фото із власної спальніНасолода для очей: Емілі Ратаковскі підкорила мережу стрункою фігурою на гарячих фото із власної спальні

Коментарі до посту Емілі (фото: прінтскрін instagram.com/emrata)

Нагадаємо, нещодавно Емілі представила чергову лінію свого бренду Inamorata. Цього разу колекція відрізняється яскравим принтом у вигляді оголеного жіночого тіла і соковитими відтінками. Вона містить купальники, а також сорочки, штани, топи та інші речі для комфортного проведення часу. Як видно, на її створення Ратаковскі надихнула самоізоляція і вимушена необхідність проводити багато часу вдома.

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Новини України модельЭмили Ратаковски
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