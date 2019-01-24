"Чоловік душі на чає": Брежнєва приголомшила фанів чуттєвим сценічним образом

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Шанувальники зазначили, що під час виступу співачка віддає всю себе глядачеві і слухачу

Популярна співачка Віра Брежнєва, яка довго не появлял в мережі і змусила шанувальників скучити за її знімків і фототчетам, показала чуттєве фото у вишуканому образі. Кадром, зробленим під час одного з виступів, вона поділилася в Instagram-акаунті.

Стоячи біля мікрофона в чорній вишуканій атласній сукні без бретелей, що підкреслює лінію декольте, артистка віддається процесу на сцені і отримує задоволення від виступу перед глядачами. Напівприкриті повіки, червона помада і світле волосся, укладене в "голлівудські хвилі", тонкий браслет на зап'ясті роблять її схожою на голлівудських кіно-дів.

"На роботу завжди з любов'ю", - коротко і зрозуміло підписала стильну фотографію знаменитість.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Шанувальники відзначили, що виконавиця виглядає приголомшливо, а її артистизму та працелюбності можна лише позаздрити, адже Віра викладається для глядача і слухача на всі 100%.

"Розкішна", "Вірочка, ви богиня", "Ніжна, щасливчик Костя", "Ах, яка Віра!", "Шикарна жінка, сама красива і чарівна", "Чарівна! Ніжна! Шикарна!", "Чоловік, напевно, душі не чує! Стільки краси!", "Як завжди чарівно-шикарна", "Ви всі молодеете і молодеете. Прекрасна і шикарна співачка, актриса мама і дружина", "Видно, що Ви вся віддаєтеся сцені", - писали захоплені коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

До речі, дочка Віри Брежнєвої, юна Соня Кіперман, не відстає від мами і захоплює мережу фотозвітами з відпочинку, позуючи в купальнику на лоні природи. Її підписники відзначають схожість зі співачкою і стрункі форми дівчини.

Раніше шанувальники помітили, що Віра Брежнєва і обидві її дочки дуже схожі між собою. Вони навіть порівняли їх з сестрами і не тільки зовні – такі ж усміхнені і позитивні, як і сама артистка.

Відео: РБК-Україна