"Красота в глазах": Вера Брежнева восхитила сеть после долгого молчания

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица показала черно-белое портретное фото после длительного отсутствия в сети

Популярная певица Вера Брежнева побаловала поклонников первым фото после длительного отсутствия в Instagram. Черно-белый портретный снимок пришелся по вкусу ее подписчикам, которые отметили чарующий взгляд артистки прямо в камеру.

В качестве послания, Брежнева решила оставить известную цитату.

"Красота в глазах смотрящего…" - подписала атмосферный снимок знаменитость.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Поклонники тут же обрушили на артистку шквал комплиментов, а некоторые даже отметили ее сходство со знаменитой голливудской актрисой Кэтрин Зета-Джонс.

"Восхитительно красивая", "В ваших глазах всегда красота", "Вера, настоящая красавица. Осень люблю черно-белые фото", "Наконец то, вернулась Вера Брежнева! Уже заскучали совсем без вас!", "Такая естественная Вера...и такая красивая! Обожаю Ваши песни и образ", "Чем-то похожа на Кэтрин Зета Джонс!", "Действительно красотка", "Изящное фото", "Вы излучаете неимоверную энергетику даже через фото", - не скрывали восторг комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, что после публикации Веры Брежневой совместного фото со старшей дочерью Соней и младшей Сарой, поклонники назвали их сестрами, отметив не просто внешне сходство, но и цветущий внешний вид исполнительницы.

Ранее Вера Брежнева показала совместное фото с подругой, российской моделью Еленой Перминовой. Девушки ехали в авто, облаченные в вечерние наряды, подчеркнувшие их красоту и изящество. Многие поклонники отметили, что даже внешне они очень похожи между собой.

К слову, Вера Брежнева опубликовала снимок без макияжа и пофилософствовала на извечную тему, как оставаться собой в стремительном ритме жизни.

Видео: РБК-Украина