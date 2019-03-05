Можна дивитися вічно: оголена українська зірка роздражнила відео у ванній

Анастасія Кумейко показала, як приймає водні процедури

Популярная украинская певица, экс-участница трио Nikita Анастасия Кумейко, которая также известна как DJ NANA, любит дразнить поклонников откровенными кадрами со своим участием. Она не стесняется не только частично, но и полностью обнажаться на камеру, будоража фантазию поклонников жаркими кадрами. В Instagram девушка показала будоражащее кроткое видео, на котором принимает пенную ванну.

Звезда нежиться в воде, наслаждаясь процессом и прикрыв аппетитные интимные части тела густой пеной, призывно смотря в камеру.

"К чему чешется левая нога?" - кокетливо поинтересовалась соблазнительная Настя.

Поклонники начали выдвигать свои версии, на что может указывать тот жест, остроумно и с юмором подойдя к трактовке, а также не удержались от комплиментов обольстительной Кумейко.

"С удовольствием бы присоединился", "Можно с ума сойти!", "На это можно смотреть бесконечно", "Моется тот, кому лень чесаться", "К деньгам и приключениям!", "Чаще мыть нужно, наверное. Шутка, Нана", - отмечали комментаторы.

Напомним, что Анастасия Кумейко взбудоражила фанов роликом, на котором она эффектно позирует на байке в кожаном белье. Кадр оказался фрагментом из клипа Насти Каменских "Попа как у Ким".

Ранее DJ NANA раззадорила сеть пикантным постельным снимком, продемонстрировав стройную фигуру на камеру.

К слову, Анастасия Кумейко во время отдыха в Таиланде покрасовалась в крошечном бикини и устроила заплыв топлесс.