"Наїзниця": українська співачка в білизні на байку розбурахала мережу

Фото: DJ NANA (instagram.com/anastasia_domination)

Артистка поділилася з шанувальниками жаркими кадрами з фотосесії

Українська співачка і діджей Анастасія Кумейко, вона ж DJ NANA, нещодавно повернулася з відпочинку в Таїланді, де проводила відпустку в компанії коханого, продюсера і композитора Руслана Квінти, а також друзів – ресторатора Миколи Тищенко і його дружини Алли Барановської. По поверненню в Київ артистка вирішила продовжити балувати шанувальників гарячими фото і відео. Одне з них вона розмістила в Instagram.

В кадрі Настя позує в чорній шкіряній білизна і поясі для панчіх на байку спиною до камери і ефектно озирається через плече. Також співачка стоїть на сходинках і загадково посміхається, демонструючи соковиту фігуру і апетитну п'яту точку.

"Жага швидкості", - підписала вона ролик англійською мовою, натякаючи на любов до екстріму.

Шанувальники традиційно прийшли захват від споглядання пишних округлостей артистки і щедро "скупали" її в потоці компліментів.

"Гаряча Нана", "Гармата просто", "Шикарно", "Дуже і дуже гаряче", "Форсаж", "Наїзниця", "Топчик", "Єдине, що змогло відірвати мене від перегляду футболу", - зізнавалися коментатори.

Фото: DJ NANA (instagram.com/anastasia_domination)

Втім, під час поїздки в Таїланд Настя балувала шанувальників гарячими пляжними знімками з завидною регулярністю. Вона не соромилася зніматися топлес і показувати свою фігуру на камеру у всій красі. Співачка навіть примудрилася потрапити на чужу віллу заради парочки жарких кадрів в басейні.

Раніше Анастасія Кумейко захопила мережу повністю оголеним фото і поскаржитися, що зуміла згоріти під тропічним сонцем.