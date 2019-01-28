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"Прекрасні види": українська співачка влаштувала заплив в одних крихітні бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2019 - 23:57
"Прекрасні види": українська співачка влаштувала заплив в одних крихітні бікіні
Фото: DJ NANA (instagram.com/anastasia_domination)

Анастасія Кумейко роздражнила шанувальників жаркими знімками серед красот Таїланду

Українська співачка і діджей Анастасія Кумейко, яка працює за іменем DJ NANA, відпочиває разом з коханим, продюсером і композитором Русланом Квінтою, відомими друзями, ресторатором Миколою Тищенко і його дружиною Аллою Барановською, в Таїланді і балує шанувальників не тільки красивими пейзажами, а й спекотними селфі. Гарячим кадром, зробленим під час водних процедур, вона поділилася в Instagram.

Екс-учасниця гурту Nikita поплавала топлес в мініатюрних бікіні, розслабившись в теплій воді і отримуючи задоволення від процесу.

"Прокинувшись, я одразу побігла в море. Коли відпустка добігає кінця, дні пролітають особливо швидко", - підписала коротке відео дівчина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від DJ NANA (@anastasia_domination)

На фото вона також відображена під час запливу. У кадрі можна розглянути крайку піску, пляж і райські екзотичні пейзажі з пальмами і прибережними віллами.

&quot;Прекрасні види&quot;: українська співачка влаштувала заплив в одних крихітні бікіні

Фото: DJ NANA (instagram.com/anastasia_domination)

Розбурхують уяву кадри не залишили байдужими підписників Анастасії, які відзначали не тільки курортні ландшафти, але і апетитні форми артистки.

"Сама досконалість", "Залипательно! І чудово!", "Шпагат на воді красиво буде", "Вид шикарний", "Збуджуєш море своєю красою", "І що тут додаси. Не додати, не відняти - все гармонійно радує око!", "Які прекрасні види в Таїланді", - писали компліменти коментатори.

&quot;Прекрасні види&quot;: українська співачка влаштувала заплив в одних крихітні бікіні

&quot;Прекрасні види&quot;: українська співачка влаштувала заплив в одних крихітні бікіні

&quot;Прекрасні види&quot;: українська співачка влаштувала заплив в одних крихітні бікіні

&quot;Прекрасні види&quot;: українська співачка влаштувала заплив в одних крихітні бікіні

Скріншот коментарів (instagram.com/anastasia_domination)

Раніше Анастасія Кумейко розповіла, як проникла на сусідську віллу без дозволу і влаштувала пікантну фотосесію в басейні на фоні казкового заходу сонця.

До речі, DJ NANA показала повністю оголене фото, зроблене зі спини, зірвавши шквал компліментів у захоплених шанувальників, які по достоїнству оцінили її форми.

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Новини України Анастасия КумейкоDJ NANA
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