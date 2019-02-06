Українська артистка поділилася пікантним постільним фото

Фото: (instagram.com/anastasia_domination)

DJ NANA насолоджується останніми днями відпочинку в Таїланді

Українська співачка і діджей Анастасія Кумейко, колишня учасниця групи NikitA, яка тепер відома як DJ NANA, порадувала своїх шанувальників гарячим знімком з Таїланду. Саме в цій екзотичній країні артистка відпочиває разом з коханим, продюсером і композитором Русланом Квінтою, і своїми відомими друзями, ресторатором Миколою Тищенко і його дружиною Аллою Барановською,

На своїй сторінці в Instagram учасниця шоу Танці з зірками 2018 поділилася пікантним постільним фото. На ньому вона сидить у ліжку спиною до камери, при цьому зірка позувала топлес, а можливо, і зовсім повністю голою.

Фото: (instagram.com/anastasia_domination)

"Відпочивати звичайно добре, але пора повертатися в стрій", - написала вона під знімком. Схоже, Анастасія показала свій останній день відпустки.

"Якихось 17 годин і будинок, милий будинок, зустрічай", - додала красуня.

Раніше дівчина з задоволенням ділилась в мережі яскравими відпускними фото, в тому числі і кадрами в купальнику.

Фото: (instagram.com/anastasia_domination)

Нагадаємо, українська співачка DJ NANA влаштувала заплив в одному крихітному бікіні в Таїланді.

Раніше Анастасія Кумейко розповіла, як проникла на сусідську віллу без дозволу і влаштувала пікантну фотосесію в басейні на фоні казкового заходу.

До речі, дружина Миколи Тищенка, Алла Барановська в бікіні захопила барвистим фото з відпочинку.