Можна дивитися вічно: Настя Каменських завела мережу запальним танцем

Гаряча Настя Каменських разом з чоловіком Потапом вже повернулася до Києва з сонячної і гостинної Мексики, де пара провела романтичну відпустку удвох. Вдома артистів чекали зйомки нових випусків ювілейного сезону проекту Голос країни 2020, причому запис затягнулася до глибокої ночі. Але це не завадило співачці рано вранці відправитися на тренування в спортзал, а також порадувати шанувальників новим відео.

Артистка показала енергійний танець під свій новий хіт в колаборації з відомим виконавцем реггетона Jacob Forever і домініканським співаком Jessy Frank під назвою "Miami". На ній - неонове трикотажне плаття і трендова джинсова баска з прозорим широким поясом з ініціалами співачки NK. Вона зробила природний макіяж і підкреслила очі, хвилясте волосся було розпущене.

"Друзі, давайте танцювати під наш новий запальний трек "MIAMI" – закликала Настя і запропонувала повторювати за нею прості танцювальні рухи.

Шанувальникам сподобалася ідея співачки, а також вони похвалили її ефектний зовнішній вигляд і відчуття ритму. Настю оцінів і її партнер по треку Jacob Forever.

Як можна бути такою гарною

Красуня

Дуже гарно

Ох, яка ж вона красива жінка. Ну просто бомба. Такий сексуальний погляд, одне диво

Настя, ти просто бомба

Прикольно танцюєш

На вас можна дивитися вічно

Класний трек. Настя ви молодець!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Настя Каменських показала спортивний ранок в Мексиці серед місцевих пейзажів і оригінальних пам'яток.