"Тихенько плачу біля ліжечка": Тодоренко схвилювала мережу одкровеннями про сина

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Зірка показала фото підрослого малюка

Енергійна молода мама Регіна Тодоренко дивує шанувальників своєю працездатністю – вони постійно задаються питанням: де вона бере на численні проекти і встигає поєднувати це з турботою про маленького сина Михайла? Зірка зізналася, що навіть спеціально обладнала для малюка гримерку, перетворивши її в дитячу. А тепер телеведуча зважилася і зовсім на выдверту розмову з шанувальниками.

На сторінці в Insagram вона поділилася своїми тривогами, сумнівами і радістю материнства. Регінаа зізналася, що син дуже схожий на тата, музиканта Влада Топалова.

"Мій син - моя велика гордість. Кожен день я спостерігаю за тобою: як ти вперше посміхнувся, як забавно віджався від підлоги, як насупив брови і став схожим на тата, пробурмотівши "бу-бу-бу", як невпевнено, але сміливо поповз, як вперше обійняв маленькими сильними рученятками маму і вимовив "ме-ме"!" - написала зірка "Орла и Решки".

Регіна Тодоренко з сином (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Також Регіна розповіла, як в "польових умовах" намагається забезпечити маленькому Міші або як вона його називає – Майклу, максимальний комфорт.

"У нас з тобою нетипові умови, ми майже не буваємо вдома, ти живеш в дитячій гримерці, поки мама знімає черговий важливий проект. Ми носимося з країни в країну на великі заходи і зйомки з двома валізами улюблених іграшок, щоб тобі як можна більше речей нагадували про твою теплій затишній дитячої кімнатці", - поділилася вона одкровенням.

Регіна картає себе за те, що не може приділяти дитині достатньо часу і подарувати сімейний затишок і тепло в стінах рідного дому, а лише пропонує "життя на валізах". Тоді на допомогу ведучій приходить її мама, яка знаходить слова розради для дочки.

Регіна Тодоренко з сином (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Коли ти спиш, я тихенько плачу у твого ліжечка, тому що, мені здається, що мій малюк повинен рости зовсім в інших умовах, і ти заслуговуєш кращого дитинства, а твої бабусі втішають мене і кажуть: "Припини ревіти, він вибрав вас на небесах і знав, що його батьки - артисти". Я точно знаю, що ти будеш рости за лаштунками на батькових концертах і в гримерках на маминих шоу. Я поки не розумію, як це позначиться на твоїй долі" , - продовжує знаменитість.

Ведуча розповіла про першому досягненні малюка – він вперше потрапив в кадр! У цей момент вона відчула неймовірне почуття гордості за сина.

Регіна Тодоренко з сином (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Мені абсолютно неважливо, чи станеш ти артистом, нейрохірургом або маляром, головне - виховати тебе великою ЛЮДИНОЮ, а з усім іншим ти сам впораєшся! Сьогодні ти вперше побував не ЗА кадром, а В кадрі; ділити з тобою одну знімальний майданчик - це велике щастя, а саме зворушливе почуття для матері (який я випробувала сьогодні) - це гордість, величезна гордість не за себе, а за сина, якому аплодувала стоячи вся знімальна команда!" - згадує горда мама.

Вона сподівається, що Міша колись прочитає цей пост і на його обличчі заграє посмішка, адже він дізнається з перших вуст всі подробиці про свій бурхливий і незвичайному дитинстві.

Влад Топалов з сином (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

"Колись цей слізливий пост обов'язково попадеться тобі на очі, можливо, тобі буде 15 або 24, а може, 33. І я сподіваюся, прочитавши ці рядки, ти посміхнешся і подзвониш нам з татом, сказавши спасибі за таке божевільне дитинство", - закінчила свій емоційний пост зірка.

Раніше Влад Топалов зважився на відверте зізнання про дружину і сина. Він назвав малюка "солодким чоловічком" і попросив його не поспішати дорослішати.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко повеселила неординарним питанням про дітей і особливості їх харчування в інших країнах.