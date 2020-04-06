Ніжна наречена: Наталя Могилевська у весільній сукні та фаті розбурхала мережу

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка позувала у вбранні нареченої

Наталя Могилевська давно інтригує шанувальників розповідями про кохану людину. Вона встигла проговоритися, що її обранець працює за кордоном, тому зірці доводилося жити на дві країни. Роман пари почався в серпні минулого року, а пісня "Покохала" стала для співачки пророчою і "притягнула" в її життя кохання. Природно, мова почала йти про швидке весілля, адже Наталя мріє про сім'ю та дітей. Кульмінацією інтриги стало фото зірки в весільному платті і фаті, яким вона поділилася в Instagram, викликавши справжній ажіотаж.

На свіжому знімку артистка відображена в білосніжній весільній сукні по фігурі з мереживним верхом і довгою фатою. Макіяж зірки – ніжний і природний.

"Весілля в ефірі 1+1. Як Вам? Хто дивився?" — інтригуюче підписала фото Наталя.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники артистки почали жваво цікавитись деталями ефіру і випитувати, де можна побачити випуск з їх улюбленицею в головній ролі, але зірка вирішила залишити питання без відповіді, зате зібрала безліч компліментів.

Красива

Вона молодець... Заслуговує жіночого щастя

Ти така хороша

Наталочко, ви неперевершена

Супер

Миленько!

Таке красиве вбрання

Дуже мила, ніжна прекрасна і улюблена наша Наталя

Хотілося, що б це було на яву! Дуже стильна наречена!

Наташа, Яка краса! Ніжність!

Яке весілля?

Ви під вінець?

Скріншот коментарів

У розділі "сторіс" Наталія поділилася коротким відео у весільному вбранні. Вона опустила на обличчя невагому вуаль фати.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська зізналася, навіщо нещодавно літала в Індії. Виявилося, вона пройшла тренінгу на досить інтимну тему.