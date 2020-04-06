Ніжна наречена: Наталя Могилевська у весільній сукні та фаті розбурхала мережу

Співачка позувала у вбранні нареченої
Наталя Могилевська давно інтригує шанувальників розповідями про кохану людину. Вона встигла проговоритися, що її обранець працює за кордоном, тому зірці доводилося жити на дві країни. Роман пари почався в серпні минулого року, а пісня "Покохала" стала для співачки пророчою і "притягнула" в її життя кохання. Природно, мова почала йти про швидке весілля, адже Наталя мріє про сім'ю та дітей. Кульмінацією інтриги стало фото зірки в весільному платті і фаті, яким вона поділилася в Instagram, викликавши справжній ажіотаж.
На свіжому знімку артистка відображена в білосніжній весільній сукні по фігурі з мереживним верхом і довгою фатою. Макіяж зірки – ніжний і природний.
"Весілля в ефірі 1+1. Як Вам? Хто дивився?" — інтригуюче підписала фото Наталя.
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Шанувальники артистки почали жваво цікавитись деталями ефіру і випитувати, де можна побачити випуск з їх улюбленицею в головній ролі, але зірка вирішила залишити питання без відповіді, зате зібрала безліч компліментів.
Скріншот коментарів
У розділі "сторіс" Наталія поділилася коротким відео у весільному вбранні. Вона опустила на обличчя невагому вуаль фати.
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська зізналася, навіщо нещодавно літала в Індії. Виявилося, вона пройшла тренінгу на досить інтимну тему.