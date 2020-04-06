Хитра дружина: іменинниця Ірина Білик зробила несподівані зізнання про чоловіка і сина

Фото: Ірина Білик і Аслан Ахмадов (instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка розкрила подробиці про коханих чоловіків

Ірина Білик 6 квітня святкує ювілей – співачці виповнилося 50 років! Свято вона зустрічає в заміському будинку, хоча раніше планувала низку сольних концертів, приурочених до знаменної дати. Співачка зізнається, що відчуває себе відмінно – вона сповнена сил, енергії, ідей, мріє про подорожі і виглядає приголомшливо. Зірка заявляє, що не любить делікатеси, віддає перевагу просту їжу, а зі спортом на "ви". Напередодні свята поп-діва розповіла про таланти молодшого сина Табріза, стосунки зі старшим – Глібом і розкрила подробиці про чоловіка, режисера Аслана Ахмадова.

В інтерв'ю "КП в Україні" вона розсекретила захоплення маленького Табріза. Виявилося, він росте дуже допитливим і талановитим.

"Табріз дуже симпатичний, розумний, артистичний, але я категорично проти того, щоб змушувати дитину блазнювати, показувати свої навички кожен день... Табріз любить щось майструвати, крутити шурупи і гайки, він розкручує і скручує машини, навчився вставляти батарейки. Навіть полагодив іграшковий поїзд, який був поламаний", - похвалилася зіркова мама талантами сина.

Фото: Ірина Білик з сином Табризом (instagram.com/bilyk_iryna)

Ірина забороняє синові користуватися телефон і планшет, проте малюк дивиться величезний телевізор. А ось знамениту маму хлопчик дозволяє собі не слухати. Зате тато для нього - авторитет.

"Він не слухає маму, але він слухає тата, а це найголовніше. Коли йдуть няні, він слухає і мене. В принципі Табріз - розумна дитина. Мені подобається, як він себе веде", - зізнається співачка.

Зі старшим сином Глібом, у якого є наречена і пара живе окремо, у Ірини прекрасні теплі стосунки.

Фото: Ірина Білик і Аслан Ахмадов (instagram.com/bilyk_iryna)

"Він завжди був хорошою дитиною, а зараз він хороша доросла людина. У нас ніколи не було якихось негативних моментів, крім того, що він зробив собі кілька татуювань. У його дівчини в три рази більше татуювань, ніж у нього. Я перестала нервувати з цього приводу", - зізналася зірка.

Про свого чоловіка і батька Табріза, Аслана Ахмадова співачка висловлюється з теплотою. Він став режисером її ювілейного шоу і подружжю довелося зіткнутися в робочій обстановці. Втім, Аслан хоч і не любить зауважень з боку, зате володіє поступливим характером, але і Ірина вміє себе грамотно вести з коханим.

"У нього дуже поступливий характер. Я ще хитра дружина, тому все вийшло добре і спокійно. Аслан не вміє лаятися. Я взагалі два рази в житті чула, щоб він підвищував голос. Аслана потрібно дуже сильно дістати, щоб він підвищив голос. Це було не на мене", - зізнається зірка.

Раніше Ірина Білик розповіла про стосунки з нареченою старшого сина Гліба.