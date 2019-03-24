"Моя любов": MONATIK зворушив мережу рідкісним знімком з дружиною

Фото: Монатік (instagram.com/monatik_official)

Артист разом з дружиною блищав на премії YUNA 2019

Днями в Києві відбулася церемонія нагородження премії YUNA 2019, на якій були названі імена кращих українських артистів року, а багато зірок продемонстрували стильні і ефектні вбрання. Серед їх числа був і MONATIK, який з'явився на заході разом з дружиною Іриною Демічевою.

На своїй сторінці в Instagram суддя Голосу країни 9 поділився рідкісним спільним знімком з коханою. Дмитро вибрав для виходу в світ темно-синій костюм і білі кросівки, а Ірина віддала перевагу білій сукні в підлогу з відкритими плечима. Волосся вона зібрала у гарну високу зачіску.

В кадрі дівчина ніжно тримає чоловіка за руку і загадково дивиться вниз.

Фото: Монатік з дружиною Іриною (instagram.com/monatik_official)

"Моя любов!" - зворушливо прокоментував ніжне фото Монатік.

У свою чергу Ірина також опублікувала на своїй сторінці знімок в стильному вбранні від українського дизайнера FROLOV. Як видно з фото, вона доповнила образ намистом-чокером.

Фото: Ірина Демічева (instagram.com/irinademicheva)

Шанувальники артиста зазначили, що вони дуже красива пара і залишили безліч розчулених коментарів з побажаннями щастя.

"Ви дуже стильні і класні";

"Великий приклад любові!";

"Які гарні, щасливі і гармонійні";

"Улюблені і найкрасивіші! Надихаєте!!!";

"Виглядаєте неймовірно";

2Які ж ви гарненькі та щасливі!Діма і Іра ви найкраща пара!";

"Ви так добре виглядаєте і миленько";

"Гарні і чудові! Діма - стильно і оригінально завжди одягнений. Захоплювалася щотижня костюмом, деталями, взагалі іміджем і на Танцях з зірками, а тепер на Голосі. Головне - Талант і Людяність";

"Які ви стильові";

"Не йдуть вам такі піджаки. А ви дуже гарна пара";

"Вау..... шикарна пара, очей не відвести)))";

"Приємно, що ви цінуєте свою жінку", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що на премії YUNA 2019 найкращим відеокліпом була визнана робота "Глибоко" артистів MONATIK і Наді Дорофєєвої.

Ми також писали, що MONATIK показав рідкісне фото з синами.

До речі, MONATIK заговорив про стосунки Тіни Кароль і Дана Балана.