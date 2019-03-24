ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Моя любов": MONATIK зворушив мережу рідкісним знімком з дружиною

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.03.2019 - 15:53
"Моя любов": MONATIK зворушив мережу рідкісним знімком з дружиною
Фото: Монатік (instagram.com/monatik_official)

Артист разом з дружиною блищав на премії YUNA 2019

Днями в Києві відбулася церемонія нагородження премії YUNA 2019, на якій були названі імена кращих українських артистів року, а багато зірок продемонстрували стильні і ефектні вбрання. Серед їх числа був і MONATIK, який з'явився на заході разом з дружиною Іриною Демічевою.

На своїй сторінці в Instagram суддя Голосу країни 9 поділився рідкісним спільним знімком з коханою. Дмитро вибрав для виходу в світ темно-синій костюм і білі кросівки, а Ірина віддала перевагу білій сукні в підлогу з відкритими плечима. Волосся вона зібрала у гарну високу зачіску.

В кадрі дівчина ніжно тримає чоловіка за руку і загадково дивиться вниз.

&quot;Моя любов&quot;: MONATIK зворушив мережу рідкісним знімком з дружиною

Фото: Монатік з дружиною Іриною (instagram.com/monatik_official)

"Моя любов!" - зворушливо прокоментував ніжне фото Монатік.

У свою чергу Ірина також опублікувала на своїй сторінці знімок в стильному вбранні від українського дизайнера FROLOV. Як видно з фото, вона доповнила образ намистом-чокером.

&quot;Моя любов&quot;: MONATIK зворушив мережу рідкісним знімком з дружиною

Фото: Ірина Демічева (instagram.com/irinademicheva)

Шанувальники артиста зазначили, що вони дуже красива пара і залишили безліч розчулених коментарів з побажаннями щастя.

"Ви дуже стильні і класні";

"Великий приклад любові!";

"Які гарні, щасливі і гармонійні";

"Улюблені і найкрасивіші! Надихаєте!!!";

"Виглядаєте неймовірно";

2Які ж ви гарненькі та щасливі!Діма і Іра ви найкраща пара!";

"Ви так добре виглядаєте і миленько";

"Гарні і чудові! Діма - стильно і оригінально завжди одягнений. Захоплювалася щотижня костюмом, деталями, взагалі іміджем і на Танцях з зірками, а тепер на Голосі. Головне - Талант і Людяність";

"Які ви стильові";

"Не йдуть вам такі піджаки. А ви дуже гарна пара";

"Вау..... шикарна пара, очей не відвести)))";

"Приємно, що ви цінуєте свою жінку", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що на премії YUNA 2019 найкращим відеокліпом була визнана робота "Глибоко" артистів MONATIK і Наді Дорофєєвої.

Ми також писали, що MONATIK показав рідкісне фото з синами.

До речі, MONATIK заговорив про стосунки Тіни Кароль і Дана Балана.

YUNA 2019: кращі образи переможців музичної премії Неймовірно милі: Джамала вперше показала обличчя синочка
Новини України певецпремияMONATIK
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся