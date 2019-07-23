"Мій палкий італієць": переможниця Холостяк 9 розбурхала мережу пляжними фото

Даша Квіткова задала шанувальникам непросту задачу
Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова проводять вільний час у подорожах. Нещодавно пара повернулася з Парижа, встигла побувати на Одеському кінофестивалі, а гарячий вікенд провела в Єгипті. Правда, не обійшлося без пригод – в аеропорту закохані забули паспорт Даші, але проблема швидко вирішилася. Не обійшлося і без приємних зустрічей – в Шарм-ель-Шейху Микита зустрів свою вчительку, з якою не бачився 14 років, про що повідомив в соцмережі. Пара засмагала, купалася і насолоджувалася сонцем і компанією один одного, не забуваючи влаштовувати жаркі фотосети. Так, в Instagram Даша опублікувала гаряче фото з коханим.
Дівчина позує в бікіні на фоні моря. Вона доповнила пляжний образ аксесуарами – сережками-кільцями з великими намистинами-перлинками, браслетом, парочкою каблучок і тонким ланцюжком. Даша міцніше притулилася до Микити і обійняла його за плечі.
Фото: Микита Добринін і Дарина Квіткова (instagram.com/kvittkova)
"Мій гарячий італієць. Граємо в "Вірю/не вірю"?
Я пишу вам факти, з них 3 неправдиві.
1.Ми обидва кучеряві.
2.Я не люблю солодке.
3.Ми возимо з собою фотографа.
4.У нас однакові родимі плями, на одному і тому ж місці.
5.Ми любимо танцювати.
6.Я не люблю рано прокидатися.
7.У нас однаковий музичний смак.
8.Ми любимо гори.
9.У нас є парні татуювання.
10.Микита любить чорний кофе", - спантеличила вона шанувальників.
Пізніше Даша вирішила розкрити секрет і опублікувала правильні відповіді. Вона супроводила пост пікантним пляжним фото, на якому ніжитися, лежачи на піску. Засмагла обраниця Микити продемонструвала апетитні форми і пружні сідниці.
Фото: Дар'я Квіткова (instagram.com/kvittkova)
"Правдиві факти про нас:
1.Ми обидва з кучерявими волоссям.
4.Дивно, але так, у нас однакові родимі плями, на одному і тому ж місці. Ми виявили це ще на проекті.
5. Щоранку ми починаємо з танців.
6. Я точно не ранковий людина, мені дуже важко прокидатися.
7. Ми слухаємо одну і ту ж музику.
8. Теж вірно, кайфуємо від гір.
10. Микита любить чорну каву, а я каву з молоком.
Неправда:
2. Я не люблю солодке? Це точно не про мене. Загорніть з собою ще три шматочка тортика.
3.Ми не возимо з собою ніякого фотографа
9. У нас немає парних татуювань", - розкрила вона всі карти.
Шанувальники прийшли в захват від споглядання палкої парочки, а ще більше вразили цікаві подробиці з їх життя.
"Красива пара", "Ви найкращі. Обожнюю вас!", "Схожі як! Великого кохання!", "Гаряча парочка", "Дуже гарні", "Супер парочка! Дуже красива!", "Супер фотка! Літня і така спекотна!" - захоплювалися комменатори.
Скріншот коментарів
Раніше Переможниця Холостяк 9 спокусила мережу фото в бікіні на відпочинку з коханим.
Також Даша Квіткова заінтригувала фотосесією у весільних сукнях.