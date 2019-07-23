"Мой горячий итальянец": победительница Холостяк 9 раззадарила сеть пляжными фото

Даша Квиткова задала поклонникам непростую задачу
Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова проводят свободное время в путешествиях. Недавно пара вернулась из Парижа, успела побывать на Одесском кинофестивале, а горячий викенд провела в Египте. Правда, не обошлось без приключений – в аэропорту влюбленные забыли паспорт Даши, но проблема быстро решилась. Не обошлось и без приятных встречь – в Шарм-эль-Шейхе Никита встретил свою учительницу, с которой не виделся 14 лет, о чем сообщил на в соцсети. Пара загорала, купалась и наслаждалась солнцем и компанией друг друга, не забывая устраивать жаркие фотосеты. Так, в Instagram Даша опубликовала горячее фото с возлюбленным.
Девушка позирует в бикини на фоне моря. Она дополнила пляжный образ аксессуарами – серьгами-кольцами с крупными бусинами-жемчужинками, браслетом, парочка колец и тонкой цепочкой. Даша покрепче прижалась к Никите и обняла его за плечи.
Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)
"Мой горячий итальянец. Играем в "Верю/не верю"?
Я пишу вам факты, из них 3 неправдивые.
1.Мы оба кудрявые.
2.Я не люблю сладкое.
3.Мы возим с собой фотографа.
4.У нас одинаковые родимые пятна, на одном и том же месте.
5.Мы любим танцевать.
6.Я не люблю рано просыпаться.
7.У нас одинаковый музыкальный вкус.
8.Мы любим горы.
9.У нас есть парные татуировки.
10.Никита любит черный кофе", - озадачила она поклонников.
Позже Даша решила раскрыть секрет и опубликовала правильные ответы. Она сопроводила пост пикантным пляжным фото, на котором нежиться, лежа на песке. Загорелая избранница Никиты продемонстрировала аппетитные формы и упругие ягодицы.
Фото: Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)
"Правдивые факты о нас:
1.Мы оба с вьющимися волосами.
4.Удивительно, но да, у нас одинаковые родимые пятна, на одном и том же месте. Мы обнаружили это еще на проекте.
5. Каждое утро мы начинаем с танцев.
6. Я точно не утренний человек, мне очень тяжело просыпаться.
7. Мы слушаем одну и ту же музыку.
8. Тоже верно, кайфуем от гор.
10. Никита любит черный кофе, а я кофе с молоком.
Неправда:
2. Я не люблю сладкое? Это точно не про меня. Заверните с собой еще три кусочка тортика.
3.Мы не возим с собой никакого фотографа
9. У нас нет парных татуировок", - раскрыла она все карты.
Поклонники пришли в восторг от созерцания горячей парочки, а еще больше их впечатлили интересные подробности из их жизни.
"Красивая пара", "Вы лучшие. Обожаю вас!", "Похожи как! Большой любви!", "Горячая парочка", "Дуже гарні", "Супер парочка! Очень красивая!", "Супер фотка! Летняя и такая жаркая!" - восторгались комменаторы.
Скриншот комментариев
Ранее Победительница Холостяк 9 соблазнила сеть фото в бикини на отдыхе с любимым.
Также Даша Квиткова заинтриговала фотосессией в свадебных платьях.