"Фотограф і модель супер": переможниця Холостяк 9 захопила гарячими фото в бікіні

Разом з Микитою Добриніним дівчина насолоджується відпочинком у Єгипті
Головний герой проекту "Холостяк 9" Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова по-справжньому закохані: пара весь вільний час проводить разом, вже облаштувала спільне затишне гніздечко і часто їздить на відпочинок або у робочі поїздки удвох. Зараз вони насолоджуються відпочинком у спекотному Єгипті, де вже встигли потрапити в курйозну історію.
На своїй сторінці в Instagram Даша поділилася кількома ефектними і гарячими кадрами, на яких вона зображена в бікіні. Як розповіла дівчина, знімав її саме Микита, і він прекрасний фотограф.
21-річна красуня опублікувала знімок, на якому вона приймає вуличний душ у чорному купальнику в горошок.
Фото: Дар'я Квіткова (instagram.com/kvittkova)
Також вони влаштували Квітковій міні-фотосесію в жовтому бікіні і білій сорочці біля величезного кактуса.
Фото: Дар'я Квіткова (instagram.com/kvittkova)
"Не можу без ніжності. Коли її немає, мені хочеться сховатися у свій маленький панцир, згорнутися калачиком і мовчати. А коли її отримую, хочеться віддати все за одне, мурчати котом і цілуватися носиком. Хочеться піклуватися і понад-обіймати. У вас теж так?" - поділилася Даша.
Фото: Дар'я Квіткова (instagram.com/kvittkova)
Вона також похвалилася засмагою і витонченою фігурою на барвистому фото в басейні.
Фото: Дар'я Квіткова (instagram.com/kvittkova)
У свою чергу Добринін виклав ніжне спільне селфи з коханою все біля тих же кактусів.
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)
Підписники засипали дівчину компліментами, захоплюючись її фігурою і бажаючи їм з Микитою щастя і любові.
Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)
Нагадаємо, переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова спантеличила фанів фото у весільних сукнях.
Раніше переможниця "Холостяк 9" Даша Квіткова показала зворушливий пляжний фототосет з коханим.