ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Фотограф і модель супер": переможниця Холостяк 9 захопила гарячими фото в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.07.2019 - 16:56
"Фотограф і модель супер": переможниця Холостяк 9 захопила гарячими фото в бікіні
Фото: Дар'я Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Разом з Микитою Добриніним дівчина насолоджується відпочинком у Єгипті

Головний герой проекту "Холостяк 9" Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова по-справжньому закохані: пара весь вільний час проводить разом, вже облаштувала спільне затишне гніздечко і часто їздить на відпочинок або у робочі поїздки удвох. Зараз вони насолоджуються відпочинком у спекотному Єгипті, де вже встигли потрапити в курйозну історію.

На своїй сторінці в Instagram Даша поділилася кількома ефектними і гарячими кадрами, на яких вона зображена в бікіні. Як розповіла дівчина, знімав її саме Микита, і він прекрасний фотограф.

21-річна красуня опублікувала знімок, на якому вона приймає вуличний душ у чорному купальнику в горошок.

&quot;Фотограф і модель супер&quot;: переможниця Холостяк 9 захопила гарячими фото в бікіні

Фото: Дар'я Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Також вони влаштували Квітковій міні-фотосесію в жовтому бікіні і білій сорочці біля величезного кактуса.

&quot;Фотограф і модель супер&quot;: переможниця Холостяк 9 захопила гарячими фото в бікіні

Фото: Дар'я Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Не можу без ніжності. Коли її немає, мені хочеться сховатися у свій маленький панцир, згорнутися калачиком і мовчати. А коли її отримую, хочеться віддати все за одне, мурчати котом і цілуватися носиком. Хочеться піклуватися і понад-обіймати. У вас теж так?" - поділилася Даша.

&quot;Фотограф і модель супер&quot;: переможниця Холостяк 9 захопила гарячими фото в бікіні

Фото: Дар'я Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Вона також похвалилася засмагою і витонченою фігурою на барвистому фото в басейні.

&quot;Фотограф і модель супер&quot;: переможниця Холостяк 9 захопила гарячими фото в бікіні

Фото: Дар'я Квіткова (instagram.com/kvittkova)

У свою чергу Добринін виклав ніжне спільне селфи з коханою все біля тих же кактусів.

&quot;Фотограф і модель супер&quot;: переможниця Холостяк 9 захопила гарячими фото в бікіні

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Підписники засипали дівчину компліментами, захоплюючись її фігурою і бажаючи їм з Микитою щастя і любові.

  • Гарні фото. Красиво позуєш,ну і лайк фотографу....
  • Дуже красиві фото, втім як завжди
  • Фото красиві. Фотограф і модель супер
  • Шоколадка!!!))
  • Даша, ти вогонь
  • Дашка, просто секс
  • Просто красуня агонь
  • Микита, у вас чудова дівчина! Вам стати! Неймовірні! Будьте щасливі разом!
  • Ви дуже неземні для наземної космічної станції
  • Я рада за вас, що ви разом щастя вам

&quot;Фотограф і модель супер&quot;: переможниця Холостяк 9 захопила гарячими фото в бікіні

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова спантеличила фанів фото у весільних сукнях.

Раніше переможниця "Холостяк 9" Даша Квіткова показала зворушливий пляжний фототосет з коханим.

"Холостяк" Добринін потрапив у велику халепу з дівчиною на відпочинку: усі подробиці "Багато з вас здогадалися": переможниця Холостяк 9 спантеличила фото у весільних сукнях
Новини України отдыхХолостякМикита Добринін
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся