"Фотограф і модель супер": переможниця Холостяк 9 захопила гарячими фото в бікіні

Фото: Дар'я Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Разом з Микитою Добриніним дівчина насолоджується відпочинком у Єгипті

Головний герой проекту "Холостяк 9" Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова по-справжньому закохані: пара весь вільний час проводить разом, вже облаштувала спільне затишне гніздечко і часто їздить на відпочинок або у робочі поїздки удвох. Зараз вони насолоджуються відпочинком у спекотному Єгипті, де вже встигли потрапити в курйозну історію.

На своїй сторінці в Instagram Даша поділилася кількома ефектними і гарячими кадрами, на яких вона зображена в бікіні. Як розповіла дівчина, знімав її саме Микита, і він прекрасний фотограф.

21-річна красуня опублікувала знімок, на якому вона приймає вуличний душ у чорному купальнику в горошок.

Фото: Дар'я Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Також вони влаштували Квітковій міні-фотосесію в жовтому бікіні і білій сорочці біля величезного кактуса.

Фото: Дар'я Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Не можу без ніжності. Коли її немає, мені хочеться сховатися у свій маленький панцир, згорнутися калачиком і мовчати. А коли її отримую, хочеться віддати все за одне, мурчати котом і цілуватися носиком. Хочеться піклуватися і понад-обіймати. У вас теж так?" - поділилася Даша.

Фото: Дар'я Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Вона також похвалилася засмагою і витонченою фігурою на барвистому фото в басейні.

Фото: Дар'я Квіткова (instagram.com/kvittkova)

У свою чергу Добринін виклав ніжне спільне селфи з коханою все біля тих же кактусів.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Підписники засипали дівчину компліментами, захоплюючись її фігурою і бажаючи їм з Микитою щастя і любові.

Гарні фото. Красиво позуєш,ну і лайк фотографу....

Дуже красиві фото, втім як завжди

Фото красиві. Фотограф і модель супер

Шоколадка!!!))

Даша, ти вогонь

Дашка, просто секс

Просто красуня агонь

Микита, у вас чудова дівчина! Вам стати! Неймовірні! Будьте щасливі разом!

Ви дуже неземні для наземної космічної станції

Я рада за вас, що ви разом щастя вам

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова спантеличила фанів фото у весільних сукнях.

Раніше переможниця "Холостяк 9" Даша Квіткова показала зворушливий пляжний фототосет з коханим.