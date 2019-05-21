"Морська фея": Катя Осадча в Каннах підкорила білосніжним образом

Осадча захопила фанів "морським" вбранням
Катя Осадча на Каннському кінофестивалі 2019 не забуває балувати своїх шанувальників чудовими образами і розкішними вбраннями. Щонайменше до 25 травня - дня закінчення легендарного європейського заходу - телеведуча напевно "подарує" фанам кілька нових сонячних знімків. Один з таких знаменитість надала сьогодні в своєму Instagram.
Осадча з'явилася в кадрі в білосніжному вбранні на тлі моря. За її спиною видно будинки, котеджі та готелів французького міста на Лазурному Березі.
"Каннський світський вихор! Скоро у Світському житті", - анонсувала вона.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
У коментарях до фото ппідписники Осадчої захоплюються її костюмом і відзначають "морський образ" популятной телеведучої.
Як повідомлялося раніше, Юрій Горбунов - чоловік Каті Осадчої - порадував підписників в мережі рідкісним знімком із дворічним сином Іваном, а заодно розповів, чим вони люблять займатися вдвох.
Також ми писали про те, що Катя Осадча в Каннах похвалилася ідеальною роботою. Телеведуча показала розслаблений образ з Канн.
Нагадаємо, що Катя Осадча несподівано "нарвалася" на хвилю критики через свій образ на День вишиванки.