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"Морська фея": Катя Осадча в Каннах підкорила білосніжним образом


Осадча захопила фанів "морським" вбранням

Катя Осадча на Каннському кінофестивалі 2019 не забуває балувати своїх шанувальників чудовими образами і розкішними вбраннями. Щонайменше до 25 травня - дня закінчення легендарного європейського заходу - телеведуча напевно "подарує" фанам кілька нових сонячних знімків. Один з таких знаменитість надала сьогодні в своєму Instagram.

Осадча з'явилася в кадрі в білосніжному вбранні на тлі моря. За її спиною видно будинки, котеджі та готелів французького міста на Лазурному Березі.

"Каннський світський вихор! Скоро у Світському житті", - анонсувала вона.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

У коментарях до фото ппідписники Осадчої захоплюються її костюмом і відзначають "морський образ" популятной телеведучої.

  • Катюша, модна, як завжди, із задоволенням чекаємо передачу нову!
  • Нарешті! Шикарний образ! Це - Ви! На весь свій зріст!
  • Офігіти, який крутий образ!
  • Морячка;
  • Як же красиво і стильно;
  • Супер!
  • Просто фея! Причому морська...

Як повідомлялося раніше, Юрій Горбунов - чоловік Каті Осадчої - порадував підписників в мережі рідкісним знімком із дворічним сином Іваном, а заодно розповів, чим вони люблять займатися вдвох.

Також ми писали про те, що Катя Осадча в Каннах похвалилася ідеальною роботою. Телеведуча показала розслаблений образ з Канн.

Нагадаємо, що Катя Осадча несподівано "нарвалася" на хвилю критики через свій образ на День вишиванки.

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