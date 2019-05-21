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Супер-тато: Юрій Горбунов показав, як проводить час з дворічним сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.05.2019 - 17:32
Супер-тато: Юрій Горбунов показав, як проводить час з дворічним сином
Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведучий розповів про захоплення маленького Івана

Юрій Горбунов не тільки працює разом з Катею Осадчою, а ще і виховує дворічного синочка Івана. Днями ведучий порадував підписників свого Instagram рідкісним знімком з малюком, а заодно розповів, чим вони люблять займатися вдвох.

На чарівному фото він тримає сина на колінах і вони разом розглядають яскраву дитячу книжку. Дитина також тримає в руці іграшкову машинку.

За словами Юрія, Іван дуже любить так проводити час.

Супер-тато: Юрій Горбунов показав, як проводить час з дворічним сином

Фото: Юрій Горбунов з сином (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Моєму Івану трохи більше двох, і ми з ним змалечку подорожуємо у казкові світи, він любити книжки з малюнками, слухати музику в книжках, відкривати віконця. Обирайте, захоплюйте своїх малих історіями, і потім менше будете відбирати з рук гаджети!" - поділився Горбунов.

Розчулені шанувальники відзначили, що він просто чудовий тато і залишили багато зворушених коментарів.

  • "Супер-батько"
  • "На це можна дивитися вічно"
  • "Це прекрасно"
  • "Нехай вам буде в радість"
  • "Юрій, це так чудово виглядає"
  • "Щасливий татусь із синочком"
  • "Такі милі)"
  • "Правильну татусь"
  • "Щасливий тато!!!"

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов розчулив мережу сімейних фото з прогулянки.

До речі, його дружина Катя Осадча зараз знаходиться на Каннському кінофестивалі, де вже встигла вигуляти стильні вбрання і поспілкуватися з світовими знаменитостями - наприклад, Антоніо Бандерасом.

Раніше Катя Осадча в Каннах похвалилася ідеальною роботою. Телеведуча показала розслаблений образ з Канн.

Катя Осадча зі світовими зірками підкорює Канни у сукні від українського дизайнера (фото) "Солодка парочка": Юрій Горбунов зворушив мережу сімейним фото з прогулянки
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбуновсын
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