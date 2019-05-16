"Нічого спільного з вишиванкою": Катя Осадча несподівано "нарвалася" на хвилю критики

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Не всі шанувальники високо оцінили образ Осадчої

Катя Осадча, як і десятки інших українських зірок, також приєдналася до флешмобу в четь Дня вишиванки (16 травня). Відома телеведуча відвідала історичний центр Києва – Поштову площу, де зібралися й інші знаменитості, щоб привітати українців зі святом. Не дивно, що кожен з присутніх намагався продемонструвати якомога більш яскравий і незвичайний наряд, розшитий народними орнаментами. Цікаво, що найбільш активно своїх колег знімала Народна артистка Ольга Сумська, яка старанно робила фото з зірками.

Потрапила в об'єктив камер і ведуча програми "Світське життя". Катя Осадча поспішила опублікувати на своїй instagram-сторінці фото в дуже оригінальному вбранні.

Так, на телеведучій – яскраві червоні штани-кльош. Образ ведучої доповнює вільна блуза блакитного кольору, з воланами і вишивкою гладдю – великі червоні маки. Довершує Образ червоний капелюшок.

"З Днем вишиванки! #вишиванка" – лаконічно підписала фото Осадча.

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Дивно, однак шанувальники телеведучої буквально засипали ведучу негативною критикою. Багато відзначили, що наряд Осадчої – "це не вишиванка". І навіть зажадали від неї поміняти хештег.

"Це не вишиванка. Це світська блуза, тільки вишита. Якось чудно це фото у цей день"

"Але це явно не вишиванка....."

"Самий найгірший наряд, який я бачила на вас, Катю!"

"Хештег трохи виправте"

"А де вишиванка?"

"Цікаво, це вишивка чи принт??))"

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Але й були ті, хто підтримав свою улюбленицю:

"Дуже стильно та красиво"

"Ви неперевершена! Захоплююсь Вами!"

"Дуже смачний образ"

"Катюша, ви просто як квіточка красива до божевілля"

"Ваууууу, яка краса!"

"Як завжди, стильні і вишиванка вішукана"

"А мені подобається наряд) дуже яскравий"

Катя Осадча на святі у Києві на честь Дня вишиванки (фото: instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов зачаровали стильним виходом. Ведучі активно працюють на зйомках нового сезону шоу "Голос країни. Діти".

Також Оля Фреймут умилила фото крихітки-доньки у вишиванці.