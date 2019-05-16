"Нічого спільного з вишиванкою": Катя Осадча несподівано "нарвалася" на хвилю критики

Не всі шанувальники високо оцінили образ Осадчої
Катя Осадча, як і десятки інших українських зірок, також приєдналася до флешмобу в четь Дня вишиванки (16 травня). Відома телеведуча відвідала історичний центр Києва – Поштову площу, де зібралися й інші знаменитості, щоб привітати українців зі святом. Не дивно, що кожен з присутніх намагався продемонструвати якомога більш яскравий і незвичайний наряд, розшитий народними орнаментами. Цікаво, що найбільш активно своїх колег знімала Народна артистка Ольга Сумська, яка старанно робила фото з зірками.
Потрапила в об'єктив камер і ведуча програми "Світське життя". Катя Осадча поспішила опублікувати на своїй instagram-сторінці фото в дуже оригінальному вбранні.
Так, на телеведучій – яскраві червоні штани-кльош. Образ ведучої доповнює вільна блуза блакитного кольору, з воланами і вишивкою гладдю – великі червоні маки. Довершує Образ червоний капелюшок.
"З Днем вишиванки! #вишиванка" – лаконічно підписала фото Осадча.
Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Дивно, однак шанувальники телеведучої буквально засипали ведучу негативною критикою. Багато відзначили, що наряд Осадчої – "це не вишиванка". І навіть зажадали від неї поміняти хештег.
Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha
Але й були ті, хто підтримав свою улюбленицю:
Катя Осадча на святі у Києві на честь Дня вишиванки (фото: instagram.com/olgasumska)
Нагадаємо, раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов зачаровали стильним виходом. Ведучі активно працюють на зйомках нового сезону шоу "Голос країни. Діти".