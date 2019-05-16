ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нічого спільного з вишиванкою": Катя Осадча несподівано "нарвалася" на хвилю критики

Lite » Мода 16.05.2019 - 13:07
"Нічого спільного з вишиванкою": Катя Осадча несподівано "нарвалася" на хвилю критики
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Не всі шанувальники високо оцінили образ Осадчої

Катя Осадча, як і десятки інших українських зірок, також приєдналася до флешмобу в четь Дня вишиванки (16 травня). Відома телеведуча відвідала історичний центр Києва – Поштову площу, де зібралися й інші знаменитості, щоб привітати українців зі святом. Не дивно, що кожен з присутніх намагався продемонструвати якомога більш яскравий і незвичайний наряд, розшитий народними орнаментами. Цікаво, що найбільш активно своїх колег знімала Народна артистка Ольга Сумська, яка старанно робила фото з зірками.

Потрапила в об'єктив камер і ведуча програми "Світське життя". Катя Осадча поспішила опублікувати на своїй instagram-сторінці фото в дуже оригінальному вбранні.

Так, на телеведучій – яскраві червоні штани-кльош. Образ ведучої доповнює вільна блуза блакитного кольору, з воланами і вишивкою гладдю – великі червоні маки. Довершує Образ червоний капелюшок.

"З Днем вишиванки! #вишиванка" – лаконічно підписала фото Осадча.

Стильна Катя Осадча

Стильна Катя Осадча

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Дивно, однак шанувальники телеведучої буквально засипали ведучу негативною критикою. Багато відзначили, що наряд Осадчої – "це не вишиванка". І навіть зажадали від неї поміняти хештег.

  • "Це не вишиванка. Це світська блуза, тільки вишита. Якось чудно це фото у цей день"
  • "Але це явно не вишиванка....."
  • "Самий найгірший наряд, який я бачила на вас, Катю!"
  • "Хештег трохи виправте"
  • "А де вишиванка?"
  • "Цікаво, це вишивка чи принт??))"

&quot;Нічого спільного з вишиванкою&quot;: Катя Осадча несподівано &quot;нарвалася&quot; на хвилю критики

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Але й були ті, хто підтримав свою улюбленицю:

  • "Дуже стильно та красиво"
  • "Ви неперевершена! Захоплююсь Вами!"
  • "Дуже смачний образ"
  • "Катюша, ви просто як квіточка красива до божевілля"
  • "Ваууууу, яка краса!"
  • "Як завжди, стильні і вишиванка вішукана"
  • "А мені подобається наряд) дуже яскравий"

&quot;Нічого спільного з вишиванкою&quot;: Катя Осадча несподівано &quot;нарвалася&quot; на хвилю критики

&quot;Нічого спільного з вишиванкою&quot;: Катя Осадча несподівано &quot;нарвалася&quot; на хвилю критики

Катя Осадча на святі у Києві на честь Дня вишиванки (фото: instagram.com/olgasumska)

&quot;Нічого спільного з вишиванкою&quot;: Катя Осадча несподівано &quot;нарвалася&quot; на хвилю критики

Нагадаємо, раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов зачаровали стильним виходом. Ведучі активно працюють на зйомках нового сезону шоу "Голос країни. Діти".

Також Оля Фреймут умилила фото крихітки-доньки у вишиванці.

Шампанське і море: Катя Осадча "засвітилася" з Вєркою Сердючкою в Ізраїлі "Солодка парочка": Юрій Горбунов зворушив мережу сімейним фото з прогулянки
Новини України Катя ОсадчаДень вышиванкителеведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся