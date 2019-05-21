"Морская фея": Катя Осадчая в Каннах покорила белоснежным образом

Катя Осадчая на Каннском кинофестивале 2019 не забывает баловать своих поклонников восхитительными образами и роскошными нарядами. Как минимум до 25 мая - дня окончания легендарного европейского мероприятия - телеведущая наверняка "подарит" фанам несколько новых солнечных снимков. Один из таких знаменитость преподнесла сегодня в своем Instagram.

Осадчая предстала в кадре в белоснежном костюме на фоне моря. За ее спиной видны дома, коттеджи и отели французского города на Лазурном Берегу.

"Каннский светский вихрь! Скоро в Светской жизни", - анонсировала она.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

В комментариях к фото подписчики Осадчей восхищаются ее костюмом и отмечают "морской образ" популятной телеведущей.

Катюша, модная, как всегда, с удовольствием ждем передачу новую!

Наконец то! Шикарный образ! Это - Вы! Во весь свой рост!

Офигеть, какой крутой образ!

Морячка;

Как же красиво и стильно;

Супер!

Просто фея! Причем морская...

Как сообщалось ранее, Юрий Горбунов - муж Кати Осадчей - порадовал подписчиков в сети редким снимком с двухлетним сыном Иваном, а заодно рассказал, чем они любят заниматься вдвоем.

Также мы писали о том, что Катя Осадчая в Каннах похвасталась идеальной работой. Телеведущая показала расслабленный образ из Канн.

Напомним, что Катя Осадчая неожиданно "нарвалась" на волну критики из-за своего образа на День вышиванки.