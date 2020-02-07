Молода мама Наталка Карпа вперше показала обличчя дочки (ексклюзивне фото)

Наталка Карпа (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Маленька Злата тепер "обзавелася" хрещеними батьками

В авторській рубриці «Первісток в 38» програми «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», співачка Наталка Карпа вперше розповіла, кого вони з чоловіком вибрали хрещеними для маленької доньки, і чому замість двох хрещених пара зупинилася на чотирьох.

6 лютого Наталка Карпа та Євген Терехов похрестили донечку. Тепер у маленької Златусі аж четверо хрещених, серед яких подруга артистки Тетяна Антонян і музикант Тарас Тополя, а також двоє близьких друзів Євгена. До того ж новоспечені батьки нарешті показали обличчя маленької красуні.

«Я тільки вчуся бути мамою, тож мені потрібно дуже багато часу приділяти розумінню, чи ти правильно робиш, починаючи з того, як правильно тримати дитинку, як її перекладати, як боротися з коліками, як її годувати, у що переодягати, як гуляти, як купати?» – зізнається співачка Наталка Карпа в програмі «Ранок з Україною».

На хрестинах зібралися родичі та друзі Наталки, серед яких українські зірки Тарас Тополя та Світлана Тарабарова. Від такої радісної та незвично тихої атмосфери ритуалу всі залишилися у захваті.

«Неймовірна енергетика добра, позитивна! І сьогодні такий день – через вікна потрапляє світло, Злата неймовірно себе вела, навіть не кричала!» – коментує артистка TARABAROVA в ефірі каналу «Україна».

Хрещеним батьком для первістка Наталка Карпа та її чоловік обрали лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополю, який протягом усього ритуалу тримав малечу на руках, а та в свою чергу поводилася дуже слухняно та тихенько.

«Було дуже спокійно все – Злата сприйняла без істерик, їй сподобалось!», – говорить фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя.

І не дивно, адже Тарас навіть пританцьовував, щоб похресниці було комфортно. І не тільки він: у маленької принцеси тепер аж четверо хрещених!

«Чим більше буде, як то кажуть, мам і тат у малечі, які будуть опікуватись, тим краще! Це люди, про яких сьогодні ми можемо відверто сказати – вони завжди будуть поряд з нею», – поділився чоловік Наталки Карпи – Євген Терехов в програмі «Ранок з Україною».

Малятко Злата зі щасливим Євгеном Тереховим

Що більше людей люблять маленьку Златусю – то краще, вважають батьки.

«У нас гарні хрещені мамусі, які попікувалися для того, щоб донечка була красиво одягнена на хрещення. Кожен взяв частинку чогось на себе і фактично ми тільки запрошуємо всіх на обід», – розповіла Наталка Карпа.