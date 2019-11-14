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Поліна Логунова, Монро, Наталка Карпа та інші зіркові гості на прем'єрі "Ангели Чарлі" в Києві

Lite » Стиль життя 14.11.2019 - 15:19
Поліна Логунова, Монро, Наталка Карпа та інші зіркові гості на прем'єрі "Ангели Чарлі" в Києві
Наталка Карпа, Соломія Вітвіцька, Олексій Душка (фото: ОСКАР)

У мережі кінотеатрів "Оскар" показ нової кінострічки стартує з 14 листопада

13 листопада в кінотеатрі "ОСКАР" ТРЦ Gulliver відбулася премьера довгоочікуваного фільму "Ангели Чарлі" - історія нового покоління чарівних і небезпечних шпигунок, які працюють на загадкового боса Чарлі.

Першими фільм подивилися Дядя Жора, Соломія Вітвіцька, Олексій Душка, Поліна Логунова і Дмитро Ступка, Руслан Багінський, Олена Бурба, Олімпія Вайтмусташ, Ірина Заря, Злата Мітрчелл, Юля Фреймут, Іванна Онофрійчук, Ірина Віцуп, Олександра Новикова, Мері Фуртас Марина Кальна, Яна Кензіровська, Миру Марчук, Діана Глостер, Монро, Алекс Захарчук, Наталка Карпа та інші гості.

Ангели Чарлі: сюжет фільму

Ангели Чарлі - трейлер

Агентство Таунсенд, де зібрані самі відважні жінки, розширилося і тепер діє в багатьох країнах світу. Безстрашні і висококваліфіковані агенти, яких називають Ангелами, діють по троє в команді. Знайомтеся, це Сабіна Вілсон (Крістен Стюарт), Олена Хофлін (Наомі Скотт) і Джейн Кано (Елла Балинска). Разом зі своєю наставницею Бослі (Елізабет Бенкс) вони здатні виконати будь-яке поставлене перед ними завдання.

Комедійний бойовик "Ангели Чарлі" – це новий внесок у франшизу, яка почалася в 1970-ті з телесеріалу і продовжилася на початку 2000-х двома фільмами. Спочатку анонсувалося, що новий проект буде перезапуском історії. Згодом з'ясувалося, що це не рімейк або перезапуск, а скоріше продовження, яке буде включати в себе події оригінального серіалу і фільмів, знятих Макджі. Проектом займається Елізабет Бенкс: вона є співпродюсером, співавтором сценарію і режисером, до того ж зіграла одну з провідних ролей в картині.

Зіркові гості на прем'єрі фільму "Ангели Чарлі"

Поліна Логунова, Монро, Наталка Карпа та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Ангели Чарлі&quot; в Києві

Монро

Поліна Логунова, Монро, Наталка Карпа та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Ангели Чарлі&quot; в Києві

Олексій Душка

Поліна Логунова, Монро, Наталка Карпа та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Ангели Чарлі&quot; в Києві

Злата Мітрчелл

Поліна Логунова, Монро, Наталка Карпа та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Ангели Чарлі&quot; в Києві

Соломія Вітвіцька

Поліна Логунова, Монро, Наталка Карпа та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Ангели Чарлі&quot; в Києві

Олімпія Вайтмусташ

Поліна Логунова, Монро, Наталка Карпа та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Ангели Чарлі&quot; в Києві

Олена Бурба

Поліна Логунова, Монро, Наталка Карпа та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Ангели Чарлі&quot; в Києві

Алекс Захарчук

Поліна Логунова, Монро, Наталка Карпа та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Ангели Чарлі&quot; в КиєвіНаталка Карпа

Поліна Логунова, Монро, Наталка Карпа та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Ангели Чарлі&quot; в Києві

Анна Добриднєва

Поліна Логунова, Монро, Наталка Карпа та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Ангели Чарлі&quot; в Києві

Іванна Онофрійчук

Поліна Логунова, Монро, Наталка Карпа та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Ангели Чарлі&quot; в Києві

Іванна Онофрійчук та Дядя Жора

Поліна Логунова, Монро, Наталка Карпа та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Ангели Чарлі&quot; в Києві

Руслан Багінський (праворуч)

Поліна Логунова, Монро, Наталка Карпа та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Ангели Чарлі&quot; в Києві

Поліна Логунова

Поліна Логунова, Монро, Наталка Карпа та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Ангели Чарлі&quot; в Києві

Олександра Новікова

Поліна Логунова, Монро, Наталка Карпа та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Ангели Чарлі&quot; в Києві

Діана Глостер

Гості прем'єри "Ангели Чарлі" (фото: Оскар)

Гості прем'єри "Ангели Чарлі" (фото: Оскар)

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