"Мовчить шосту годину": Єфросиніна розповіла про похід з сином до поліцейських

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна зводила свого п'ятирічного сина Сашка, який мріє стати поліцейським, в Академію Патрульної служби. Про це вона розповіла шанувальникам в Instagram.

За її словами, її дитина з трьох років мріє про цю професію і вона всіляко намагається підтримувати бажання сина.

"Два роки тому мій трирічний син повернувся з прогулянки перезбуджений! Виявилося, коли він задивився на патрульну машину, з неї вийшли двоє поліцейських і запропонували йому посидіти за кермом! Дали помацати рацію і потиснули руку! Після цього всі іграшки у нас в будинку порошаться в коробках - "поліцейський Саса" має справу виключно з усім, що носить поліцейську символіку. Потім наш тато привіз йому з Америки поліцейську форму з кашкетом - в ній він довго спав, ходив в супермаркети і літав на відпочинок, і ніяк це у нього було не відняти..." - зізналася Маша.

Маша Єфросиніна з сином (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"І ось до моменту написання цього посту мій син не розмовляє вже шосту годину — він замовк днем, коли потрапив на екскурсію в справжню поліцейську Академію Патрульної служби! Докладний репортаж у мене в сториз і це дуже смішно! Я лише хочу сказати, що вірте і підтримуйте мрії ваших дітей! Тоді вони приведуть вас до тих відчуттів, що ми з Сашком зазнали сьогодні разом! А ще я побачила випускників Академії - гарячих, хоробрих і вірних справі, хлопців! Я дуже бажаю їм вистояти у всіх труднощах, які їх чекають, здолати ту несправедливість, з якою будуть стикатися. І знати, що вони - приклад для ось таких маленьких шпендиків, втрачають дар мови при їх вигляді. До речі, на екскурсію може потрапити будь-хто, я вам дуже рекомендую! Спасибі Академії за такий теплий прийом. Але заснемо сьогодні важко, відчуваю", - розповіла Єфросиніна.

Також 40-річна зірка опублікувала відео, на якому можна побачити її сина з поліцейськими.

Зазначимо, що Маша Єфросиніна не дуже часто балує багатотисячну армію прихильників сімейними фото, особливо зі старшою дочкою Наною і чоловіком (бізнесмен Тимур Хромаєв). А от молодший син Саша з задоволенням з'являється у блозі зіркової мами. Зазначимо, що 25 серпня хлопчикові виповнилося 5 років. При цьому телеведуча неодноразово повторювала в різних інтерв'ю, що Саша - дуже товариський хлопчик, його не лякають незнайомі люди і він дуже артистичний. Тому він не проти "публічності" в блозі мами.

Не так давно вона розмістила знімок сина в новорічному костюмі - і це знову була поліцейська форма.