"Для сина я - супер герой!" Маша Єфросиніна потрясла потужною мотиваційною промовою

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча провела мотиваційну зустріч

Маша Єфросиніна – не тільки професійна ведуча, мотиваційний оратор і спікер, а ще і уважна і турботлива мама. Старшу дочку Нану теледіва показує рідко – дівчинка не любить "світитися" в соцмережах, а ось синочок Саша – завсідник маминої стрічки в Instagram. Шанувальники Маші давно знають, що хлопчик мріє стати поліцейським і має до цієї професії особливий інтерес. Так, ведучій випала возможнность стати героєм для сина – вона провела зустріч з жінками-працівниками правоохоронних органів.

Маша прийшла на івент у стриманому бежевому костюмі з подовженим приталеним піджаком. Макіяж – максимально природний, волосся гладко зачесане.

"Після цих фото, для сина я - супер герой! Тепер він думає, що я особисто знаю всіх поліцейських світу, і ми можемо ходити до них у гості", - написала Маша.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також вона висловила захоплення жінками в поліцейській формі і зазначила, що виступати перед ними з мотивацинной промовою – величезна відповідальність.



"Незважаючи на те, що на сьогоднішній день мої виступи містами України налічують зустрічі з більш ніж 30 тисячами жінок, стояти на сцені перед трьома сотнями представниць правоохоронних органів - велика відповідальність! Адже що я можу сказати жінці, яка свого часу прийняла рішення мене захищати? При цьому залишилася чиєюсь мамою і дружиною, дочкою і хрещеною. Я можу тільки перед нею схилятися", - написала схвильована ведуча.

Маша Єфросиніна зустрічі з жінками-поліцейськими (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

В коментарях учасниці зустрічі подякували Маші за її надихаючі слова, а прихильники зірки запевнили, що вона – супер-мама.

Маріє, дякую Вам за цю зустріч! Це так надихає, а головне що просто і життєво, адже ми у формі захисниці, а знімаючи її такі ж люди як і всі, зі своїми проблемами та перемога, успіхами та невдачами як на роботі так і вдома!

Стати для сина супер героєм - це дорогого коштує

Маша, Ви неймовірні!

Захоплююся! Зворушило до сліз!

Маша, Саша прав - Мама-супер!

Так, син правий - Ви super

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна висловилася про свій вік, а також поміркувала про зовнішній вигляд.