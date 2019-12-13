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"Шикарна навіть у шкарпетках": Маша Єфросиніна показала зручний одяг для подорожей

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.12.2019 - 13:42
"Шикарна навіть у шкарпетках": Маша Єфросиніна показала зручний одяг для подорожей
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча продемонструвала затишні луки у зйомці для журналу

Маша Єфросиніна постійно захоплює шанувальників своїм модним смаком і ефектними образами. Крім того, телеведуча і сама є власницею бренду одягу для будинку і дороги. Відкрита вона і для співпраці - так, зірка знялася в атмосферній фотосесії для журналу про подорожі CHANCE FOR TRAVELLER. Раніше вона побувала на організованому виданням благодійному вечорі, де блищала в стильному брючному костюмі з люрексу.

Тепер же Єфросиніна показала декілька кадрів зі зйомки, в якій вона приміряла зручні та затишні вбрання для подорожей.

Маша позувала у вельми незвичайній локації - у великому трейлері для тривалих поїздок, який ще називають "будинок на колесах". На одному з кадрів на ній один лише теплий халатик. Ведуча позує боком до камери - вона підняла одну ногу на ліжко і надягає білий носок.

&quot;Шикарна навіть у шкарпетках&quot;: Маша Єфросиніна показала зручний одяг для подорожей

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

На ще одному фото артистка відображена в коридорі трейлера, на ній білі велосипедки і такого ж кольору светр, а зверху вона накинула темну жилетку з облямованим хутром коміром. Єфросиніна підняла руки вгору і пронизливо дивиться в об'єктив.

&quot;Шикарна навіть у шкарпетках&quot;: Маша Єфросиніна показала зручний одяг для подорожей

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Атмосферні кадри припали до смаку шанувальниками ведучої і вони зазначили, що вона в будь-якому одязі виглядає просто шикарно.

  • Маша, ну як можна у вовняних шкарпетках виглядати так шикарно??? Зйомка нереальна, як і ти
  • Яке красиве і атмосферний фото
  • Красива
  • Шикарно Марія
  • Шикарна навіть в шкарпетках)
  • Впевнена і романтична!!! Завжди
  • Машенька, ви зовсім схудли
  • Яка ж все-таки красива і худа ,просто богиня
  • Ось він образ сексі, міс Мері!!!
  • Спочатку здалося, що знизу нічого не надіто
  • Стайлиш
  • Шикарне, читати ідеальне, стегно
  • Крута!!

&quot;Шикарна навіть у шкарпетках&quot;: Маша Єфросиніна показала зручний одяг для подорожей&quot;Шикарна навіть у шкарпетках&quot;: Маша Єфросиніна показала зручний одяг для подорожей

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала зворушливе фото сина в новорічному костюмі.

Єфросиніна показала зворушливе фото сина в новорічному костюмі Красуня з 60-х: Маша Єфросиніна блиснула стильним образом в костюмі з люрексу
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