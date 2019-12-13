"Шикарна навіть у шкарпетках": Маша Єфросиніна показала зручний одяг для подорожей

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча продемонструвала затишні луки у зйомці для журналу

Маша Єфросиніна постійно захоплює шанувальників своїм модним смаком і ефектними образами. Крім того, телеведуча і сама є власницею бренду одягу для будинку і дороги. Відкрита вона і для співпраці - так, зірка знялася в атмосферній фотосесії для журналу про подорожі CHANCE FOR TRAVELLER. Раніше вона побувала на організованому виданням благодійному вечорі, де блищала в стильному брючному костюмі з люрексу.

Тепер же Єфросиніна показала декілька кадрів зі зйомки, в якій вона приміряла зручні та затишні вбрання для подорожей.

Маша позувала у вельми незвичайній локації - у великому трейлері для тривалих поїздок, який ще називають "будинок на колесах". На одному з кадрів на ній один лише теплий халатик. Ведуча позує боком до камери - вона підняла одну ногу на ліжко і надягає білий носок.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

На ще одному фото артистка відображена в коридорі трейлера, на ній білі велосипедки і такого ж кольору светр, а зверху вона накинула темну жилетку з облямованим хутром коміром. Єфросиніна підняла руки вгору і пронизливо дивиться в об'єктив.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Атмосферні кадри припали до смаку шанувальниками ведучої і вони зазначили, що вона в будь-якому одязі виглядає просто шикарно.

Маша, ну як можна у вовняних шкарпетках виглядати так шикарно??? Зйомка нереальна, як і ти

Яке красиве і атмосферний фото

Красива

Шикарно Марія

Шикарна навіть в шкарпетках)

Впевнена і романтична!!! Завжди

Машенька, ви зовсім схудли

Яка ж все-таки красива і худа ,просто богиня

Ось він образ сексі, міс Мері!!!

Спочатку здалося, що знизу нічого не надіто

Стайлиш

Шикарне, читати ідеальне, стегно

Крута!!

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала зворушливе фото сина в новорічному костюмі.