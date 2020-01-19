Потап і Настя Каменських показали, чим зайнялися вночі на пляжі в Мексиці

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Пара в Мексиці згадала про роботу

Потап і Настя Каменських продовжують передавати шанувальникам привіт з Мексики. Пара провела незабутній час на екзотичному курорті в містечку Тулум, куди навідується не в перший раз – ця місцевість явно до душі. Так, закохані відпочивали, загорали, каталися на велосипедах і не успустили можливості завітати у місцеві ресторани і спробувати екзотичні страви та напої. Також Настя не забула і про роботу.

Артистка знялася в програмі продюсера, співака і ведучого Реймонда Кастеллона El Vip Raymond de Castellon і записала з ним інтерв'ю. До речі, для того, щоб поспілкуватися зі співачкою він приїхав до Мексики з Майамі.

Настя поговорила з американським продюсером в сутінках прямо на пляжі на території готелю, де відпочивала разом з Потапом. До речі, репер також засвітився у кадрі, адже весь час поки вона спілкувалася з ведучим, він знаходився поруч.

Фото: Настя Каменських, Потап і Рэдмонд Кастеллон (instagram.com/raymondcastellon)

Реймонд опублікував фото з зірковими гостями з України на своїй сторіночці в Instagram, а вони, в свою чергу, показали кадри в сторіз. На фото Настя відображена в довгій чорній трикотажній сукні з розрізами з боків і відкритими плечима. Вона доповнила лук поясною сумочкою і масивними білими кросівками. Потап же з'явився в кадрі в білосніжній сорочці і світлих джинсових шортах.

Фото: Настя Каменських і Рэдмонд Кастеллон (instagram.com/raymondcastellon)

У підписі до знімків Реймонд зазначив, що йому дуже приємно поспілкуватися із зірковими гостями Потапом і Настею і бачити їх в своїй програмі. У відповідь на це, співачка відправила ведучому смайли з сердечками.

До речі, відпочинок пари, схоже, підійшов до кінця. Потап опублікував в Instagram фото, на якому їде на ескалаторі з валізою в руках. "Я житель планети Земля. Нікуди не виїжджав - нікуди не вернуся!" - підписав він знімок.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

До слова, Потап і Настя Каменських навіть у відпустці займаються спортом і з задоволенням публікують відповідні фото на своїх сторінках у соцмережах.