Можуть бути сюрпризи: Вєрка Сердючка розбурхала заявою про можливу участь у Євробаченні

Нещодавно Вєрка Сердючка після тривалого творчого мовчання випустила нову пісню "Make It Rain Champagne", викликавши бурхливу радість шанувальників. Багато фанатів епатажної артистки одразу ж припустили, що з цієї запальною композицією Вєрка Сердючка має намір представляти Україну на Євробаченні 2020 року, яке відбудеться в травні в Нідерландах. Нагадаємо, що вона вже брала участь у цьому конкурсі у 2007 році з піснею "Dancing Lasha Tumbai" і посіла тоді друге місце.

На днях Вєрка виступила на концерті зірок Євробачення в Амстердамі, де з нею поспілкувалася ведуча "Світського життя" Катя Осадча. Звичайно ж, не обійшлося і без животрепетного питання. З приводу чуток про участь в Євробаченні Сердючка нагадала, що буде в журі Нацвідбору.

"От скажи, де логіка? Всі в новинах по телевізору оголосили, що Андрій Данилко сидить у журі!" - сказала артистка.

Відео: youtube.com/Світське життя)

Осадча припустила - а раптом той, кого виберуть, не зможе поїхати, і тут-то знову з'явиться Вєрка!

"Ми живемо в країні мрії, в країні в смартфоні - можуть бути всякі сюрпризи! Може, Вєрка Сердючка і хоче, а ось Андрій Данилко - проти!" - закрила питання зірка.

Ведуча також зазначила, що деякі вже розчули в словах нової пісні Make It Rain Champagne - Make Ukraine Champagne.

"Ось це тільки зі мною відбувається, скажи?! Я навіть не знімала кліп, а ось тепер треба буде - вже навіть Алан Бадоєв дзвонив!" - відреагувала Сердючка.

Фото: Вєрка Сердючка з мамою (instagram.com/v_serduchka)

Нагадаємо, саме Андрій Данилко став першим оголошеним членом журі Нацвідбору Євробачення, який стартує в лютому 2020 року на СТБ.