Можу бути сильною і сміливою: Анна Сєдокова засвітила пишні груди у відвертому вбранні

Співачка поміркувала про те, якою має бути хороша дівчинка
Відома співачка і багатодітна мама Анна Сєдокова зараз насолоджується щастям в особистому житті і навіть недавно натякнула на четверту вагітність. Зараз зірка зустрічається з баскетболістом Янісом Тіммою, який молодший зоряної обраниці на 9 років, а нещодавно парочка обзавелася спільною собакою. На своїй сторінці в Instagram Анна, яка ніколи не соромилася своїх апетитних форм, виклала пікантний знімок, на якому блиснула пишними грудьми.
Сєдокова позує в чорному платті з екстремальним декольте, яке підкреслило її соковитий бюст. Завершують ефектний образ чокер на шиї, вечірній макіяж і красива укладання. Одну руку артистка тримає на талії, а другу закинула за голову, і пронизливо дивиться в об'єктив.
Зірка розповіла під знімком, якою в її розумінні може бути хороша дівчинка, а також зізналася, що вона ненавидить.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
"Я не мила. Не добра, не класна, вірніше не завжди така. Я ненавиджу себе за те, що мені ніяково сказати ненавиджу. Ненавиджу, коли намагаюся довести це всім, що я гарна. Хтось з минулого( ймовірно батьки ), кажуть мені - ти повинна бути хорошою дівчинкою, щоб тебе похвалили. Тоді тебе погладять по голові і скажуть, що ти молодець!
Але життя не таке!!! Доброта - це не лошизм і не всепрощення. І як в собі доброту, ти точно так само повинна приймати і лють. Ти маєш право на те, щоб когось не любити і за це не треба просити прощення. Я ненавиджу дурні розмови, жадібних людей і мудаків. І це нормально. І я люблю цю частину мене точно так само, як доброту і чесність. Хороша дівчинка не повинна бути всепрощаючою дурепою ) Хороша дівчинка може бути сильною і сміливою!" - вважає Сєдокова.
Користувачі мережі погоджуються зі словами співачки і обсипають її компліментами.
Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)
Нагадаємо, старша дочка Анни Сєдокової збентежила визнанням про те, як це мати таку знамениту маму.