Не могла повірити: Джамала поділилася зворушливою історією про колискову для сина

Джамала - успішна співачка і головною в її життя була музика, однак після створення сім'ї і народження сина пріоритети змінилися. Звичайно, вона не кинула кар'єру, однак тепер артистка намагається більше часу проводити з коханими чоловіками - чоловіком Бекіром і синочком Еміром-Рахманом. А своєю сімейною ідилією вона із задоволенням ділиться з шанувальниками в мережі – зворушливі фотосети зіркової мами, тата і сина викликають незмінне розчулення. На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася новими ніжними кадрами з малюком і розповіла милу історію, пов'язану з ним.

На фото Джамала разом з Еміром сидять на ліжку і грають м'якими іграшками. Співачка променисто посміхається і так і світиться від щастя. Вона поділилася історією створення колискової "Спи, мій принце, спи", яку створила спеціально для сина - причому ще до його народження.

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

"Десь на 5-6 місяці вагітності, вже з доволі помітним животиком, я прийшла до лікарки і почула запитання: "Джамало, ви ж, напевно, вже і колискову співаєте своїй дитині?"

Я розгубилась: "А що, можна? Вона вже чує?"

На що лікарка відповіла: "Звичайно!"

Тієї миті я вирішила, що у мого синочка має бути своя особиста пісня, під яку він буде засинати! В той самий день я написала колискову "Спи, мій принце, спи". Вона вийшла чуттєвою, зі справжнім українським мелосом. А за 2 тижні до народження Еміра я її записала. Хотілося додати справжньої арфи. Ви навіть не уявляєте моєї радості, коли мені запропонували помістити цю колискову у нічник!

Аааааа! Моя пісня? Для всіх діток? Не могла в це повірити! І написала ще версію для дівчаток - "Спи, принцесо, спи". Так довго чекала на цю мить! І ось нарешті ми випускаємо нічник-ягнятко, в якому грає наша з Еміром колискова. Це особлива для мене подія", - відверто розповіла виконавиця.

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

У коментарях користувачі мережі діляться своїми улюбленими колисковими та розчулюються цій зворушливій історії.

У нас теж своя колискова. "Мамина горошинка, заінька хорошенька"

Це неперевершено!!! Вітаю!!

Усі колискові українською мовою неймовірні

Моя улюблена колискова - та, яку написав мій батько в пологовому будинку під час мого народження

Яка крута новина!

Спи синочку солодко-солодко

Крута новина

Мабудь ця колискова й буде улюбленою. раніше була спи моя радість)

Котику сіренький

Ваші пісні чудові, а моєї донечки улюблена колискова "в лісі є маленька хатка"

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала зворушила визнанням про сина і розкрила формулу схуднення.