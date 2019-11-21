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Ідеал жіночої краси: Джамала захопила стильним виходом у світ

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.11.2019 - 13:31
Ідеал жіночої краси: Джамала захопила стильним виходом у світ
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка відвідала церемонію вручення премії Best Fashion Awards 2019

Днями в Києві відбулася урочиста церемонія вручення премії Best Fashion Awards 2019, яку відвідали безліч зірок і публічних особистостей. Багато хто з запрошених знаменитостей в цей вечір піднялися на сцену, щоб вручити нагороди - в їх числі і співачка Джамала. Артистка, яка нещодавно розкрила секрети своєї стрункої фігури, вибрала для виходу в світ елегантний і лаконічний образ.

Знімками з заходу співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Переможниця "Євробачення 2016" з'явилася в чорному облягаючому комбінезоні з брюками-кльош і білому пончо зверху. Автором ефектного образу стала дизайнер Elena Reva. Джамала доповнила лук сріблястими босоніжками на підборах, красивим укладанням і нюдовим макіяжем.

"Так приємно було, вже в котре, вручати премію Best Fashion Awards! Не люблю нагружати довгими промовами, але хочеться сказати ще і тут, може хто не знає.
BFA — це єдина українська премія, яка відмічає нагородами українських дизайнерів і їх муз. Тим самим прикрашає нашу країну, наших чоловіків та жінок в прямому сенсі цього слова! Я вчора не могла відвести погляд від образів і краси всіх, хто прийшов на церемонію! А це все вони, наші чудові і улюблені українські дизайнери! Дякуємо, що ви є! Ваше "Натхнення" Джа", - поділилася співачка емоціями та враженнями.

Ідеал жіночої краси: Джамала захопила стильним виходом у світ

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

До речі, вона також опублікувала спільне фото за столиком з солісткою групи The Hardkiss Юлією Саніною.

Ідеал жіночої краси: Джамала захопила стильним виходом у світІдеал жіночої краси: Джамала захопила стильним виходом у світ

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники артистки не змогли пройти повз і поспішили залишити свої захоплені відгуки.

  • Дуже гарна
  • Прекрасна і надихаюча
  • Клас
  • красуня
  • Ось він ідеал жіночої краси. Успіхів вам безмежних
  • Фантастична
  • дуже гарна
  • як завжди - неймовірна
  • Джа! Ви суппер!
  • Який кейп
  • Ви і правда натхнення
  • А я от давно кажу, що ти наше натхнення!!

Ідеал жіночої краси: Джамала захопила стильним виходом у світ

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала зворушила мережу ніжними фото з чоловіком і сином. Щасливе сімейство з задоволенням позували на атмосферних осінніх кадрах.

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