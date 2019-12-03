Не могла поверить: Джамала поделилась трогательной историей о колыбельной для сына

Певица сочинила ее еще до рождения малыша
Джамала - успешная певица и главной в ее жизни была музыка, однако после создания семьи и рождения сына приоритеты изменились. Конечно, она не бросила карьеру, однако теперь артистка старается больше времени проводить с любимыми мужчинами - мужем Бекиром и сыночком Эмиром-Рахманом. А своей семейной идиллией она с удовольствием делится с поклонниками в сети – трогательные фотосеты звездной мамы, папы и сына вызывают неизменное умиление. На своей странице в Instagram звезда поделилась новыми нежными кадрами с малышом и рассказала милую историю, связанную с ним.
На фото Джамала вместе с Эмиром сидят на кровати и играют мягкими игрушками. Певица лучезарно улыбается и так и светится от счастья. Она поделилась историей создания колыбельной "Спи, мой принц, спи", которую создала специально для сына - причем еще до его рождения.
Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)
"Десь на 5-6 місяці вагітності, вже з доволі помітним животиком, я прийшла до лікарки і почула запитання: "Джамало, ви ж, напевно, вже і колискову співаєте своїй дитині?"
Я розгубилась: "А що, можна? Вона вже чує?"
На що лікарка відповіла: "Звичайно!"
Тієї миті я вирішила, що у мого синочка має бути своя особиста пісня, під яку він буде засинати! В той самий день я написала колискову "Спи, мій принце, спи". Вона вийшла чуттєвою, зі справжнім українським мелосом. А за 2 тижні до народження Еміра я її записала. Хотілося додати справжньої арфи. Ви навіть не уявляєте моєї радості, коли мені запропонували помістити цю колискову у нічник!
Аааааа! Моя пісня? Для всіх діток? Не могла в це повірити! І написала ще версію для дівчаток - "Спи, принцесо, спи". Так довго чекала на цю мить! І ось нарешті ми випускаємо нічник-ягнятко, в якому грає наша з Еміром колискова. Це особлива для мене подія", - откровенно рассказала исполнительница.
Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)
В комментариях пользователи сети делятся своими любимыми колыбельными и умиляются этой трогательной истории.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, Джамала растрогала признанием о сыне и раскрыла формулу похудения.