Не могла поверить: Джамала поделилась трогательной историей о колыбельной для сына

Джамала - успешная певица и главной в ее жизни была музыка, однако после создания семьи и рождения сына приоритеты изменились. Конечно, она не бросила карьеру, однако теперь артистка старается больше времени проводить с любимыми мужчинами - мужем Бекиром и сыночком Эмиром-Рахманом. А своей семейной идиллией она с удовольствием делится с поклонниками в сети – трогательные фотосеты звездной мамы, папы и сына вызывают неизменное умиление. На своей странице в Instagram звезда поделилась новыми нежными кадрами с малышом и рассказала милую историю, связанную с ним.

На фото Джамала вместе с Эмиром сидят на кровати и играют мягкими игрушками. Певица лучезарно улыбается и так и светится от счастья. Она поделилась историей создания колыбельной "Спи, мой принц, спи", которую создала специально для сына - причем еще до его рождения.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

"Десь на 5-6 місяці вагітності, вже з доволі помітним животиком, я прийшла до лікарки і почула запитання: "Джамало, ви ж, напевно, вже і колискову співаєте своїй дитині?"

Я розгубилась: "А що, можна? Вона вже чує?"

На що лікарка відповіла: "Звичайно!"

Тієї миті я вирішила, що у мого синочка має бути своя особиста пісня, під яку він буде засинати! В той самий день я написала колискову "Спи, мій принце, спи". Вона вийшла чуттєвою, зі справжнім українським мелосом. А за 2 тижні до народження Еміра я її записала. Хотілося додати справжньої арфи. Ви навіть не уявляєте моєї радості, коли мені запропонували помістити цю колискову у нічник!

Аааааа! Моя пісня? Для всіх діток? Не могла в це повірити! І написала ще версію для дівчаток - "Спи, принцесо, спи". Так довго чекала на цю мить! І ось нарешті ми випускаємо нічник-ягнятко, в якому грає наша з Еміром колискова. Це особлива для мене подія", - откровенно рассказала исполнительница.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях пользователи сети делятся своими любимыми колыбельными и умиляются этой трогательной истории.

В нас теж своя колискова. "Мамина горошинка, заінька хорошенька"

Це неперевершено!!! Вітаю!!

Усі колискові українською мовою неймовірні

Моя улюблена колискова - та, яку написав мій батько в пологовому будинку під час мого народження

Какая крутая новость!

Спи сыночек сладко-сладко

Крута новина

Мабудь ця колискова й буде улюбленою. раніше була спи моя радість)

Котику сіренький

Ваші пісні чудові, а моєї донечки улюблена колискова "в лісі є маленька хатка"

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала растрогала признанием о сыне и раскрыла формулу похудения.