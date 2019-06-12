"Могла б бути сумна цитата": Слава з НеАнгелів висловилася про розлучення

Останні дні в пресі та мережі активно обговорюється новина про те, що знаменита українська пара - учасниця групи Неангели Слава Камінська і її чоловік, пластичний хірург Едгар, розлучаються. Ініціатором розриву нібито став саме чоловік, а розгляд справи має відбутися 12 червня. Для багатьох шанувальників це стало справжнім шоком, адже пара виглядала щасливою, до того ж вони виховують двох маленьких дітей. Відкрито ніхто з них не коментував ситуацію, проте вчора Едгар поділився милими фото з сином Леоном і відмітив, що все на краще.

12 червня перервала мовчання і Слава - дещо завуальованим чином вона висловила своє ставлення до подій. Артистка виклала яскраве фото, на якому вона лежить на купі різнокольорових кульок, закинувши руки за голову, і радісно посміхається. Судячи з підпису, вона не збирається побиватися горем і налаштована позитивно.

"На цьому місці могла б бути ЧБшечка, під нею сумна цитата, зі стратегічно завуальованим меседжем, спрямованих на цільову аудиторію. Але ... Людина собаці друг, а зомбі зомбі зомбі", - з гумором написала Камінська.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Підписники співачки підтримують її в коментарях і запевняють, що все в неї буде добре і не варто сильно сумувати.

"Слава тримайтеся, все владнається і налагодиться!!!"

"Ви найкраща! Все буде добре! А всі хто сумнівається - йдіть в сад!"

"Ви найкраща!!!"

"Так це правда?"

"Шикарна жінка"

"Красуня"

"Значить прийде ще краще"

"Красива, мудра і щаслива!"

"Славуня, та пішов він на Х... Ця цільова аудиторія. Ми тебе дуже любимо"

"Слава, обожнюю вас"

"Відпад!!! Цільові всі вже тут)"

"Дівчинка в эмемдемсиках))))))"

"Як я люблю таких відкритих позитивних людей"

"Ви краса, щастя і "своїх" людей поруч, позитиву і любові"

"У вас чудові діти, ви щаслива мама і талановита жінка...чого сумувати...все буде"

"Славочка, красива, молода, розумна, щаслива, а будеш ще щасливішим"

"Слава,ти сильна!!!!!!!"

"Слава, Ви чудова!"

Скріншот коментарів (instagram.com/slava_kaminska)

Нагадаємо, новина про розлучення Слави з НеАнгелів з чоловіком стала шоком для шанувальників пари.

Раніше Слава Камінська зізналася, що іноді їй буває складно впоратися з емоційним напруженням і вона звертається за допомогою до психотерапевта.

Також Слава Камінська зворушила мережу милим фото з сином-індіанцем.