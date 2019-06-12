"Могла б бути сумна цитата": Слава з НеАнгелів висловилася про розлучення

Співачка дала зрозуміти, що не збирається сумувати
Останні дні в пресі та мережі активно обговорюється новина про те, що знаменита українська пара - учасниця групи Неангели Слава Камінська і її чоловік, пластичний хірург Едгар, розлучаються. Ініціатором розриву нібито став саме чоловік, а розгляд справи має відбутися 12 червня. Для багатьох шанувальників це стало справжнім шоком, адже пара виглядала щасливою, до того ж вони виховують двох маленьких дітей. Відкрито ніхто з них не коментував ситуацію, проте вчора Едгар поділився милими фото з сином Леоном і відмітив, що все на краще.
12 червня перервала мовчання і Слава - дещо завуальованим чином вона висловила своє ставлення до подій. Артистка виклала яскраве фото, на якому вона лежить на купі різнокольорових кульок, закинувши руки за голову, і радісно посміхається. Судячи з підпису, вона не збирається побиватися горем і налаштована позитивно.
"На цьому місці могла б бути ЧБшечка, під нею сумна цитата, зі стратегічно завуальованим меседжем, спрямованих на цільову аудиторію. Але ... Людина собаці друг, а зомбі зомбі зомбі", - з гумором написала Камінська.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)
Підписники співачки підтримують її в коментарях і запевняють, що все в неї буде добре і не варто сильно сумувати.
Скріншот коментарів (instagram.com/slava_kaminska)
Нагадаємо, новина про розлучення Слави з НеАнгелів з чоловіком стала шоком для шанувальників пари.
Раніше Слава Камінська зізналася, що іноді їй буває складно впоратися з емоційним напруженням і вона звертається за допомогою до психотерапевта.
Також Слава Камінська зворушила мережу милим фото з сином-індіанцем.