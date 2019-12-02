Люблю і пишаюся: Потап ошелешив зворушливим зізнанням і спекотним фото з Каменських

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Репер поділився пікантним фото з коханою дружиною

Потап і Настя Каменських продовжують радувати шанувальників новинами. Так, співачка стала одним із тріумфаторів музичної премії "М1 Music Awards", яка выдбулася 30 листопада в Києві. П'ять". Настя отримала відразу дві нагороди – в номінації "Співачка року", а також "Червона рута" за свою композицію-зізнання в коханні "Обіцяю". Правда, другу статуетку артистка особисто отримати не змогла – вона вирушила на прямий ефір шоу "Х-фактор", де виступає в якості зіркового наставника. Замість дружини нагороду вийшов отримати її чоловік Потап, адже він також доклав руку до створення ніжної і зворушливої композиції "Обіцяю". На сторінці в Instagram продюсер звернувся до Насті і зізнався їй у коханні.

Потап розмістив декілька фото На одному з них співачка тримає в руках цінний трофей і позує в атласній смарагдовій сукні. На другому - щаслива артистка встрибнула на свого чоловіка в момент тріумфу і обхопила його ногами за талію, а шию обвила руками.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

"Я вітаю свою дівчинку Настю Каменських з заслуженою перемогою! Ти для мене завжди співачка року, століття, життя! Стільки скільки ти зробила за 2019, такого розмаїття робіт та географії твого кар'єрного зльоту, мабуть, немає ні в однієї співачки! Ти заслуговуєш всіх нагород світу! Твоє мислення і прагнення, воістину світове! Я тебе люблю і пишаюся тобою. P. S. "Обіцяю" - Найкраща пісня, це просто фантастика!" - написав він.

Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Шанувальники розділили тріумф пари. Вони приєдналися до привітань для переможниці і захопилися талановитими й успішними закоханими.

О, як це мило!

Як це сильно

Ви Яскраві! Дивлячись на Вас, хочеться прагнути!

Льоша, абсолютно з тобою згодна. Настюша найкраща - їй немає рівних. Обожнюю її. Люби і цінуй її

Мурашки від вас. Ви незвичайні люди

Все супер! Друге фото - ну прямо вогонь

Гарна пара

Клас. Ви - лідери всіх мислимих і немислимих чартів. Кожен окремо гідні найвищих нагород для людей, суспільства. А як родина, один для одного!

Це чудово, коли чоловік так радіє і підтримує свою жінку

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Настя Каменських - Elefante на M1 Music Awards

Нагадаємо, що Холостяк 9 Микита Добринін і його кохана Дар'я Квіткова ошелоимили total black образами на премії "М1 Music Awards. П'ять".