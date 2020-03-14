Моє материнство: дочка Ольги Сумської зворушила мережу ніжним "вагітним" фото

Антоніна Паперна показала милий кадр з фотосесії в положенні
Старша дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна зараз насолоджується прекрасним періодом - 29-річна дівчина перебуває в очікуванні другої дитини. До недавнього часу вона вела досить активний спосіб життя і навіть виходила в світ, проте в зв'язку з епідемією коронавіруса вирішила поберегтися і скоротити появи на вулиці. Втім, зараз у неї гостює мама, так що Тоня присвячує час сімейному спілкуванню.
Артистка поки не розкриває стать дитини і термін своєї вагітності, однак животик у неї вже досить значний. Це видно і по новому фото, яке Паперна опублікувала в Instagram.
Майбутня матуся поділилася ніжним кадром з "вагітної" фотосесії, на якому вона зображена в білому трикотажному платті на бретельках і кардигані зверху. Тоня позує боком до камери, зворушливо обіймаючи руками живіт. При цьому вона виклала дві версії знімка - кольорову і чорно-білу.
Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)
"Моє материнство", - підписала вона кадри англійською мовою.
Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)
Її знаменита мама не змогла залишитися осторонь і тут же залишила коментар "Богиня".
Решта фолловери Тоні з нею погодилися і засипали дівчину розчуленими відгуками, відзначаючи, що вагітність їй дуже до лиця.
Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)
Нагадаємо, нещодавно Антоніна Паперна показала умилительное відео зі своєю дворічною донечкою Євою в домашній обстановці.