Мочалка і Королева бджіл: Леся Нікітюк розсмішила до сліз несподіваними перевтіленнями

Ведуча змусила сміятись навіть творчий колектив
Леся Нікітюк повернулася на знімальний майданчик шоу "Хто зверху?" і знову готова разом з командою дівчат-зірок дати фору хлопчикам на чолі з Сергієм Притулою. Ведуча регулярно показує в Instagram свої образи для зйомок, але якщо більшість з них ефектні і жіночні, то в цей раз Леді Ле вирішила з'явитися в діаметрально протилежних луках. Вона стала... Бджолою і Мочалкою.
В цей раз образи для Лесі були дуже оригінальними – вона з'явилася в костюмі бджоли з хутряними вставками і "короною" з пір'ям на голові. "Позначай свою бджілку", - закликала ведуча у підпису під роликом.
Шанувальники не змогли стримати сміх, спостерігаючи за незворушною Леді Ле в екстравагантному образі.
Леся Нікітюк потішила чином "Королеви бджіл" (відео: instagram.com/lesia_nikituk)
На стилі: Лесю Никитюк у яскравому міні-сукня запідозрили в пластиці губ
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На цьому експерименти Лесі з костюмами не закінчилися. Вона зняла відео в образі... Мочалки ніжно-рожевого кольору під веселий сміх колег з творчої групи, які оцінили лук зірки.
"Позначай колишнього на костюмі Мочалки", - підписала кумедне відео Леся.
Леся Нікітюк перевтілилася заради шоу в ...Мочалку (відео: instagram.com/lesia_nikituk)
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До речі, Леся Нікітюк заінтригувала фото у весільному вбранні разом з розлученою Славою з НеАнгелів, яка нещодавно розсекретила нового коханого.