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Мочалка и Королева пчел: Леся Никитюк рассмешила до слез неожиданными перевоплощениями

Суббота 11 июля 2020 14:19
Мочалка и Королева пчел: Леся Никитюк рассмешила до слез неожиданными перевоплощениями
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Ведущая заставила смеятся даже творческий коллектив

Леся Никитюк вернулась на съемочную площадку шоу "Хто зверху?" и вновь готова вместе с командой девочек-звезд дать фору мальчикам во главе с Сергеем Притулой. Ведущая регулярно показывает в Instagram свои образы для съемок, но если большинство из них эффектные и женственные, то в этот раз Леди Ле решила предстать в диаметрально противоположных луках. Она на время стала… Пчелой и Мочалкой.

В этот раз образы для Леси были очень оригинальными – она предстала в костюме пчелы с меховыми вставками и "короной" с перьями на голове. "Отмечай свою пчелку", - призвала ведущая в подписи под роликом.

Поклонники не смогли сдержать смех, наблюдая за невозмутимой Леди Ле в экстравагантном образе.

Леся Никитюк позабавила образом "Королевы пчел" (видео: instagram.com/lesia_nikituk)

На стиле: Лесю Никитюк в ярком мини-платье заподозрили в пластике губ

  • Какая милота
  • Леся, вы такая прикольная
  • Пчела, которая ела после шести вечера
  • Это целый шмель!
  • Вот это пчела, насмешила
  • Лесюня, ты как всегда на высоте, т.е. зверху

Скриншот комменариев

На этом эксперименты Леси с костюмами не закончились. Она сняла видео в образе… Мочалки нежно-розового цвета под веселый смех коллег из творческой группы, которые оценили лук звезды.

"Отмечай бывшего на костюме Мочалки", - подписала забавное видео Леся.

Леся Никитюк перевоплотилась ради шоу в ...Мочалку (видео: instagram.com/lesia_nikituk)

  • Круто
  • Леся это лучший прикид за все время
  • Леся навіть в образі мочалки – Богиня
  • Я думала, що це морозиво
  • Леся, вы просто супер, заряжаете позитивом

Скриншот комментариев

К слову, Леся Никитюк заинтриговала фото в свадебном наряде вместе с разведенной Славой из НеАнгелов, которая недавно рассекретила нового возлюбленного.

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Новости Украины Леся Никитюк
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