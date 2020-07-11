Мочалка и Королева пчел: Леся Никитюк рассмешила до слез неожиданными перевоплощениями

Ведущая заставила смеятся даже творческий коллектив
Леся Никитюк вернулась на съемочную площадку шоу "Хто зверху?" и вновь готова вместе с командой девочек-звезд дать фору мальчикам во главе с Сергеем Притулой. Ведущая регулярно показывает в Instagram свои образы для съемок, но если большинство из них эффектные и женственные, то в этот раз Леди Ле решила предстать в диаметрально противоположных луках. Она на время стала… Пчелой и Мочалкой.
В этот раз образы для Леси были очень оригинальными – она предстала в костюме пчелы с меховыми вставками и "короной" с перьями на голове. "Отмечай свою пчелку", - призвала ведущая в подписи под роликом.
Поклонники не смогли сдержать смех, наблюдая за невозмутимой Леди Ле в экстравагантном образе.
Леся Никитюк позабавила образом "Королевы пчел" (видео: instagram.com/lesia_nikituk)
На стиле: Лесю Никитюк в ярком мини-платье заподозрили в пластике губ
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На этом эксперименты Леси с костюмами не закончились. Она сняла видео в образе… Мочалки нежно-розового цвета под веселый смех коллег из творческой группы, которые оценили лук звезды.
"Отмечай бывшего на костюме Мочалки", - подписала забавное видео Леся.
Леся Никитюк перевоплотилась ради шоу в ...Мочалку (видео: instagram.com/lesia_nikituk)
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К слову, Леся Никитюк заинтриговала фото в свадебном наряде вместе с разведенной Славой из НеАнгелов, которая недавно рассекретила нового возлюбленного.