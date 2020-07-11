Мочалка и Королева пчел: Леся Никитюк рассмешила до слез неожиданными перевоплощениями

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая заставила смеятся даже творческий коллектив

Леся Никитюк вернулась на съемочную площадку шоу "Хто зверху?" и вновь готова вместе с командой девочек-звезд дать фору мальчикам во главе с Сергеем Притулой. Ведущая регулярно показывает в Instagram свои образы для съемок, но если большинство из них эффектные и женственные, то в этот раз Леди Ле решила предстать в диаметрально противоположных луках. Она на время стала… Пчелой и Мочалкой.

В этот раз образы для Леси были очень оригинальными – она предстала в костюме пчелы с меховыми вставками и "короной" с перьями на голове. "Отмечай свою пчелку", - призвала ведущая в подписи под роликом.

Поклонники не смогли сдержать смех, наблюдая за невозмутимой Леди Ле в экстравагантном образе.

Леся Никитюк позабавила образом "Королевы пчел" (видео: instagram.com/lesia_nikituk)

На стиле: Лесю Никитюк в ярком мини-платье заподозрили в пластике губ

Какая милота

Леся, вы такая прикольная

Пчела, которая ела после шести вечера

Это целый шмель!

Вот это пчела, насмешила

Лесюня, ты как всегда на высоте, т.е. зверху

Скриншот комменариев

На этом эксперименты Леси с костюмами не закончились. Она сняла видео в образе… Мочалки нежно-розового цвета под веселый смех коллег из творческой группы, которые оценили лук звезды.

"Отмечай бывшего на костюме Мочалки", - подписала забавное видео Леся.

Леся Никитюк перевоплотилась ради шоу в ...Мочалку (видео: instagram.com/lesia_nikituk)

Круто

Леся это лучший прикид за все время

Леся навіть в образі мочалки – Богиня

Я думала, що це морозиво

Леся, вы просто супер, заряжаете позитивом

Скриншот комментариев

К слову, Леся Никитюк заинтриговала фото в свадебном наряде вместе с разведенной Славой из НеАнгелов, которая недавно рассекретила нового возлюбленного.